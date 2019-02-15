Brezilyalı Telefon Operatörleri, 5G Hakkında Yalan Söylüyor

Brezilyalı telefon operatörlerinden Claro’nun başarısız yalanı mı yoksa açık açık yalan söyleyen AT&T’nin kendi numarasını ‘çaktırmaması’ mı daha acınası bilinmez, ama Brezilya’da telefon operatörleri yeni reklam kampanyalarında inanılmaz şeyler yapıyorlar.

Cep telefonu operatörleriyle kullanıcıların arasındaki ilişki oldukça ilginç. Operatörler sık sık yanıltıcı ya da hatalı reklamlar yapmakla suçlanıyor ancak Brezilya’daki operatörler olayı bambaşka bir seviyeye çıkarmış durumda.

İlk örneğimiz, dünya çapında pek çok ülkede hizmet veren AT&T Brezilya. Firma, bizdeki 4.5G teknolojisine benzer bir teknolojiyi ülkede hizmete sokuyor. Peki yaptıkları reklamda “Biz 4.5G bağlantı hizmetine geçtik” diyorlar mı? Hayır. Onun yerine firma reklamlarda bağlantısını 5G olarak tanıtıyor. Yine de başlarına bir iş gelmesin diye bağlantılarını doğrudan 5G olarak tanımlamamışlar, bağlantının adı 5G Evolution. Üstelik firma bunu dünya çapında yapıyor.

Claro ise 4G’den daha hızlı olan bağlantısının reklamını yaptığı şu günlerde, 4.5G yazısında değişikliklere gitti. Bu değişiklikler ise 4 rakamını küçültmeye ve biraz bozmaya, 5 rakamını ise kocaman hale getirmeye yönelik oldu. Hepimizin bildiği gibi 5’i büyük yazınca 4.5G bağlantımız 5G olmuyor.

.5G kendi başına çok da kötü bir teknoloji değil ve ülkede var olan 4G sisteminden 10 kat daha hızlı bir sistem. Yine de AT&T’nin açık açık yalan söylemesi mi yoksa Claro’nun yalan söylemeyi hiç becerememesi mi daha kötü bilemiyoruz. Brezilya halkı ise her iki firmayla da dalga geçiyor. İki firmanın reklam kampanyaları, sonunda kaybedeceğini bildiğiniz bir kötü adamın dayak yemeden önce yaptıkları konuşmalara benziyor.