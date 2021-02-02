Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Açıldı

Girişimcilik ve inovasyon üzerine ücretsiz olarak hizmet veren Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi resmen açıldı. Merkezden faydalanmak isteyenlerin çevrimiçi kayıt gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, hizmete resmen başladı. Yazılımdan robotik kodlamaya, tasarımdan üretime kadar çok sayıda alanda teknolojik ekipman desteği ve online girişimcilik hizmetlerinin verileceği merkez, sunacağı eğitim programları ve desteklerle girişimcilikte gençlerin ve akademisyenlerin aktif rol almasını amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hizmete açılan ve ücretsiz olarak faaliyet gösteren Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, bir “girişimcilik ve inovasyon projesi" olarak tanımlanıyor. Proje kapsamında girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ve Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir atölye olmak üzere üç temel alan kurulmuş durumda.

700 metrekare alana kurulan merkezde lazer CNC’den frezeye, üç boyutlu yazıcılardan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerine, insansı robotlardan iş istasyonlarına, robotik kodlama, yapay zeka, nesnelerin ağı gibi eğitim kitleri ve her türlü atölye ekipmanı bulunuyor. Merkezden faydalanmak isteyenlerin atolyeuskudar.com web sitesi üzerinden kayıt olmaları gerekiyor.