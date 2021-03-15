Akkuyu NGS’nin Ünitesi için Nükleer Reaktör Üretimi Başladı

Akkuyu NGS A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başlandığı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşaat halinde olan Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Volgodonsk kentinde bulunan mühendislik birimi Atommash, nükleer reaktör üretimi çalışmalarına hızla başladı. Geçtiğimiz hafta temeli atılan 3. güç ünitesi, bu hafta üretime geçiyor.

Rusya ile birçok açıdan beraber üretilen nükleer santral için, ekipman üretiminde 3D tarayıcıyla yapılan ölçümler dahil birçok muayene aşaması tamamlandı. AEM Teknoloji Genel Müdürü Igor Kotov, “NGS için ekipman üretmenin en büyük işlerinden biri olduğunu” açıkladı.

Basınç kabı üretimi başladı

Atommash, reaktör basınç kabının üretimine geçtiğini duyurmasıyla beraber, ölçümler ve muayene aşamalarının tamamlandığı belirtiliyor. Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüzey işlemleri için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi çalışmaları devam ediyor. Igor Kotov yaptıkları tüm çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından denetlendiğini belirtiliyor.

Kotov aynı zamanda ilk güç ünitesi için tamamlanan birçok ekipmanın Mersin’e ulaştığı ve montajının başladığını belirtti. Rus şirketler büyük ölçüde nükleer santral için üretim yapıyorlar. VVER-1200 reaktör basınç kabini 330 tonluk ağırlık, 12 metrelik yükseklik ve 4,5 metrelik çapa sahip. Bittiğinde Türkiye’nin çok büyük bir enerji yükünü sırtlayacak Akkuyu Nükleer Santrali’nin 2023’e kadar tamamlanması ön görülüyor. Daha önce ilk ünitenin 2020 yılında işleme alınması bekleniyordu ancak yaşanan pandemi sürecinden dolayı birçok gecikme yaşandı.