Porsche, elektrikli otomobil hedefleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, daha önce açıklanan hedefin iptal edildiği duyuruldu. Firma, 2030 yılında satışlarının yüzde 80'inin elektrikli olacağını söylüyordu.

Alman lüks otomobil devi Porsche, duyunca pek de şaşırmayacağınız bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada 2030'da yüzde 80 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirme hedefini askıya aldığını açıkladı. Bunun en önemli nedeni, elektrikli otomobillere yönelik ilginin giderek azalmaya başlamış olması.

Porsche tarafından yapılan açıklama sektörde bir ilk değil. Ford ve Mercedes-Benz gibi firmalar da geçmişte benzer açıklamalarda bulundular. Ancak Porsche, yine de çok umutsuz değil. Firma, her şeye rağmen 2030 yılı için elektrikli otomobil payının yüzde 80 olacakmış gibi tedarik sunacağını söyledi. Müşteri talebi artarsa firma da geçmişte açıkladığı hedefe ulaşma imkânı yakalamış olacak.

Porsche'nin elektrikli otomobil satışları, yüzde 51 düştü!

Elektrikli otomobil satışları, Porsche için oldukça sancılı geçiyor. Zira şirketin elektrikli otomobil satışları, yılın ilk yarısında yüzde 51 düştü. Hâl böyle olunca Porsche tarafından yapılan açıklama, aslında beklenen bir şeydi. Satışlar böyle sert düşüyorken yüzde 80'lik hedef, pek de mümkün olmayacak.

Tabii şunu da unutmamak gerekiyor ki elektrikli otomobiller için hâlâ umut var. Daha uzun menzil sunabilen bataryaların geliştirilmesi, elektrikli otomobilleri yine ilgi odağı hâline getirebilir. Böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.