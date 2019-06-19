Avengers: Endgame, Yepyeni Görüntülerle Tekrar Yayınlanacak

Avengers: Endgame, öyle ya da böyle Avatar’ın rekorunu tarihe gömecek gibi gözüküyor. Marvel, eklenen yeni görüntülerle birlikte Avengers: Endgame'i tekrar vizyona sokacak.

Disney, Avengers: Endgame filminin sinema tarihine geçmesini, listelerin en üstünde yer almasını istiyor. İstemesine istiyor ancak film, dünya çapında momentumunu kaybetmiş durumda. İlk çıktığında üç milyar doları bulması beklenen film, an itibarıyla Avatar’ı geçmekte zorlanıyor.

Avengers: Endgame, ikinci bir tur için sinemalara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeniden gösterimde filme kesilmiş sahneler de eklenecek. Marvel Studios’un başkanı Kevin Feige, filmin sinemaları tekrar ziyaret edeceğini doğruladı.

Avengers: Endgame sinemalara geri döndüğünde yeni görüntüler de içerecek. Önümüzedeki hafta yeniden gösterime girecek olan film, Marvel’in Spider-Man: Far From Home çıkana kadar seyircileri oyalamasını da sağlayacak.

Yeni sahnelerin de eklenmesi ile birlikte film, Avatar’ın 2,788 milyar dolarlık rekorunu kırmak için de yeni bir fırsat yakalamış olacak. Şu ana kadar Cameron’un filmini geçemeyen yapım, önümüzdeki hafta yeni bir seyirci grubunu salonlara çekebilirse zirveye çıkabilir.

Yeni versiyonda hangi sahnelerin ekleneceği ise bilinmiyor. Karakterlerin hangilerine daha fazla süre ayrılacağı, yeni sahnelerle beraber senaryonun değişip değişmeyeceği, eski sahnelerin makaslanıp makaslanmayacağı ya da son haliyle filmin ne kadar süreceği konusunda ise bir bilgi verilmedi.

Eklenen yeni sahneler arasında bir Stan Lee anma videosu, önceden çekilmiş ancak sonradan kesilmiş bazı sahneler ve birkaç sürpriz olacağı söyleniyor.

Tüm zamanların en çok gişe yapan filmi mücadelesini kim kaybederse kaybetsin kazanan, her iki filmde de yer alan Zoe Saldana olacak.