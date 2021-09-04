Doctor Strange'in yapabilecek olup yapmadıklarından Star Lord'un ölümcül hatasına kadar Avengers: Infinity War filminde yapılan 10 devasa mantık hatasını sizler için derledik.

Düzinelerce inanılmaz karakterin ve birbirlerinin kayıp parçalarını tamamlar nitelikte olan 18 filmin geldiği patlama noktası olan Marvel’in Avengers: Infinity War’u şimdiye kadar gördüğümüz en iyi hikaye anlatımlarından birisiyle birlikte, hayranlarının 20 senedir beklediği her şey ve belki de biraz daha fazlasıydı. Doğruya doğru, Infinity War; izleyen her yaştan insanın keyif alabileceği 2 saat 29 dakikalık devasa bir görsel şölen.

Ancak buna rağmen; bunca yıllık pazarlama, ticari mal ve çılgınlıktan sonra bile film asla kendi beklentisini karşılayamadı. Infinity Wars çizgi romanında bulunan tüm Marvel karakterlerini sığdırmak şöyle dursun, filmlerde gördüğümüz karakterin hepsini bile tek bir filme, senaryosu ne kadar mükemmel olursa olsun sığdırmak imkansız.

Hikayeyinin devam filmi olan Avengers: Endgame için Thanos'un kazanması gerektiğini ve bunun olmasına izin vermek için üzülmemiz gerektiğini biliyor olsak da kahramanlarımızın film boyunca yaptığı bazı saçma hatalar bizi deyim yerindeyse dumur etti. En sevdiğimiz kahramanlarımız birbiri ardına hatalar yaparak bizi hüsrana uğrattı ve ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar bizim kadar insan olduklarını kanıtladı. Marvel'ı en başta bu kadar fantastik yapan şey bu olsa da, açıkçası bu tanık olması pek de keyifli bir deneyim değildi. Bu hataların bazıları sinirden saçımızı başımızı yolmamıza, bazıları ise gözyaşlarına boğulmamıza neden oldu.

Yazımızın geriye kalan kısmının ağır spoiler içerdiğini de söylediğimize göre, işte o 10 hata:

Doctor Strange’in ışınlanmayı unutması

Gamora’nın, Ruh Taşı’ndan haberdar olup bu konuda hiçbir şey yapmaması

Mantis’in Gamora’ya ne olduğunu Quill’e söylemesi

Gamora’nın Quill’den onu öldürmesini istemesi

Thor’un Thanos’un elini hedef almaması

Scarlet Witch’in hak ettiği değeri görmemesi

Quill'in bütün planı mahvetmesi

Doctor Strange’in etkisiz eleman olması

Thor ve Loki’nin Tesseract’ı kullanmaması

Her şeyden önce, işlerin en başında bu noktaya kadar gelmesi

Doctor Strange’in ışınlanmayı unutması

Avengers: Infinity War’ı genel olarak göz önüne alacak olursak, Doctor Strange’in yapabilecek olup yapmadığı şeylerin sayısı oldukça fazla; ancak bunlardan en barizi hiç şüphesiz Ebony Maw’ın gemisine ilk geldiğinde ışınlanma yeteneğini kullanmamış olması. Bu ana kadar istediği her yere ışınlanabilen bu adam böylesine kritik bir anda birden ışınlanmayı mı unuttu?

Belki de Maw’ın büyüsü Strange’in karşı koymasını engelleyecek kadar güçlüydü, bilemeyiz; ancak Marvel’ın, hayranların neler olup bittiğini veya kuralları tam anlamadığı noktalarda bazı önemli ayrıntıları bulandırma namını düşünecek olursak, bu belki de Strange’i mazur görmenize yardımcı olabilir.

Gamora’nın Ruh Taşı’ndan haberdar olup bu konuda hiçbir şey yapmaması

Infinity War’da yapılan hataların çoğunun başrolü, çizgi romanların gördüğü en acımasız ve verimli suikastçılardan birisi: Thanos'un evlatlık kızı Gamora.

İki filmlik Guardians of the Galaxy serisinde Gamora’nın ne kadar yetenekli olduğunu gördükten sonra, Infinity War’da bu kadar çok hata yaptığını görmek epey bir sinir bozucu açıkçası.

Gamora'nın ilk ve belki de en büyük hatası ise Ruh Taşı'nın gizli yerini en başta bir sır olarak saklamaktı.

Bize soracak olursanız, bu noktada Gamora’nın yapabileceği bir sürü şey vardı. Gamora, sırrı Thanos'un tanımadığı biriyle paylaşabilir ve o kişinin Taş'ı başka bir yere saklamasını sağlayabilirdi. Muhtemelen hafızasının Ruh Taşı’nın varlığına dair olan kısmını silebilecek birini bile tanıyordu. Sırdan kurtulmak için herhangi bir senaryo, hem Gamora'yı hem de taşı korumak için işe yarayabilirdi.

Mantis’in Gamora’ya ne olduğunu Quill’e söylemesi

Yani tamam, Mantis’in pek de taktiksel bir kişiliği olduğunu söylenemez; ancak bu yine de Thanos’un evrensel mükemmelik planı için Gamora’yı, sevdiği kadını, feda ettiğini Quill’e söylemesinin büyük bir hata olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Galaksinin Koruyucuları; Doctor Strange, Iron Man ve Spider-Man ile birlikte Thanos'u durdurmaktan sadece birkaç saniye uzaktaydı ve dünyadaki diğer kahramanların genellikle kendi hatalarından dolayı Thanos’tan güçsüz oldukları gerçeği göz önüne alındığında bu açıkçası birçok hayranı şaşırttı. Bu şaşkınlık Mantis, Gamora’ya olanları Quill’e söyleyene kadar sürdü tabii.

En nihayetinde Quill yaptığı şey yüzünden suçlu; ancak aşık olduğu kadının kurban edildiğini öğrenip başka ne yapacaktı ki? Şayet Mantis, Gamora’ya olanları sadece birkaç saniye sonra söylemiş olsaydı, film tam orada bitebilirdi.

Gamora’nın Quill’den onu öldürmesini istemesi

Kabul ediyoruz, bu oldukça cesaret gerektiren bir istek; ama bu son derece saçma olduğu gerçeğini değiştirmiyor maalesef. Sana aşık olan adamdan seni öldürmesini de istemezsin yani. Aralarındaki romantik ilişkiyi düşündüğümüzde Quill, bu görevi yapabilecek son kişi.

Eğer Gamora Ruh Taşı’nı gerçekten korumak isteseydi, Rocket ve Drax gibi kendisini öldürmesini isteyebileceği çok daha makul karakterler vardı ya da daha da basiti; Thanos’u Knowhere’de görür görmez bunu kendisi yapabilirdi. Hatta Thor’dan onu öldürmesini rica edip sevdiklerinden bu yükü alabilirdi.

Gamora'nın fedakarlığı, ne kadar korkunç ve trajik olursa olsun, Thanos'un onu yok etmesini sağlayan şey yerine tüm galaksiyi kurtaran tek şey olabilirdi.

Thor’un Thanos’un elini hedef almaması

Gerçekten de, filmin en saçma anlarından biriydi ve Thor'un Stormbreaker'ı yapmak için Nidavellir’i ziyaret etmemiş olmasını dilememize neden oldu. Böylesine muhteşem bir silahı bu kadar aptalca kullanmak da ayrı bir yetenek ister. Eli hedef almalıydı Odin oğlu, eli!

Eğer Thor Sonsuzluk Taşları’nın olduğu eldiveni taşıyan eli, yani güç kaynağını kesip ortadan kaldırsaydı, ikinci bir devam filmine hiç gerek kalmayabilirdi. Tabii bu, Marvel’ın istemeyeceği bir şey olurdu.

Thor'un buradaki tek mazereti, zaten oldukça bitkin ve ekibinin geri kalanı gibi aşırı baskı altında olması olabilir. Kahramanlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarından şüphemiz yok ama birazcık sağduyu mucizelere yol açabilirdi.

Scarlet Witch’in hak ettiği değeri görmemesi

Yeni çıkan dizisinden ve çizgi romanlardan bildiğiniz üzere Scarlet Witch, Marvel evrenindeki en güçlü varlıklardan birisi. Hatta o kadar güçlü ki, çizgi romanda mutant türünü sadece üç basit kelimeyle yok etmişliği bile var. Hani Thanos’un kullandığı o akıl hileleri var ya? İşte Wanda bunların hepsini Sonsuzluk taşları olmadan da yapabilir, ki Wanda’nın bu gücüne Avengers: Age of Ultron filminde zaten şahit olmuştuk.

Ellerinde böylesine bir güç varken Avengers ekibi bunu neden kendi çıkarları için kullanmadı? Burada ortaya atabileceğimiz tek argüman, Wanda’nın Vision'ın hayatı için endişelenmekle meşgul olması.

Quill'in bütün planı mahvetmesi

Bu biraz bariz bir şekilde ortada olanı söylemek olacak ancak hepimiz Thanos’un zaferi için Quill’i suçluyoruz ve son derece de haklıyız.

Yapması gereken tek şey plana sadık kalmak iken Quill kişisel duygularına (Tekrar teşekkürler, Mantis) yenik düştü ve bu da evrenin nüfusunun yarısının ortadan kaybolmasıyla sonuçlandı.

Anlamadığımızdan değil, kabul ediyoruz kim olsa sevdiği kadının öldüğü haberi karşısında aynı şekilde tepki verirdi; ancak bu Quill'in eylemlerinin ekibe her şeye mal olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bununla birlikte, bu listede bahsettiğimiz diğer hataların hiçbiri gerçekleşmemiş olsaydı, kahramanlar galip gelebilir ve hatta bu süreçte Gamora'yı da kurtarabilirdi.

Doctor Strange’in etkisiz eleman olması

Tıpkı Scarlet Witch’in durumunda olduğu gibi; Yüce Büyücü olduğu gerçeğini hatırlayacak olursak, Doctor Strange’in oldukça etkileyici güçleri olmalı. Öyleyse neden kendi filminde düşmanı Dormammu’ya yaptığı gibi Thanos'u taşlar olmadan bir zaman döngüsüne hapsetmedi ya da Ölümsüz Titan’ı ikiye bölüp işini oracıkta bitirmedi?

Doctor Strange’in kendi adını taşıyan filminde deneyimlediğimiz muhteşem görsellerin eksikliği, özellikle tam da Thanos'a karşı kullanılabileceği anlarda büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Thor ve Loki’nin Tesseract’ı kullanmaması

Uzay Taşı, Tesseract formunda kelimenin tam anlamıyla Loki’nin avcunun içindeydi ve onu kullanıp kendisini kurtarabilirdi.

Asgardlıların Thanos'un elinde yok edilmesine ve Hulk'un Çılgın Titan'a zarar vermedeki başarısızlığına tanık olduktan sonra, Loki’nin bunun en iyi şansı olduğunu bilmesi gerekiyordu ki kendisi kurnazlıklarıyla nam salmış bir karakter. Bir tanrı olarak unvanı bile Fesatlık ve Haylazlık tanrısı. Heimdall, Hulk'u bir uyarı olarak Dünya'ya göndermek için Bifrost kullanarak hayatını kaybetmiş olsa bile, Loki'nin kendisini ve muhtemelen kardeşini oradan çıkarmak için neden Tesseract'ı kullanmadığını gerçekten çok merak ediyoruz.

Her şeyden önce, işlerin en başında bu noktaya kadar gelmesi

Saydığımız her maddeyle birlikte tekrar tekrar ortaya çıkıyor: Kahramanlarımız, varlığından haberdar oldukları Thanos'a karşı herhangi bir tedbir almayı veya bir plan yapmayı düşünmeden bu kadar ilerlemesine nasıl oldu da izin verdi?

Bir Marvel filminde her Sonsuzluk Taşları’ndan birisi çıktığında bir şekilde icabına bakılıyor; ancak sonrasında sanki öylesine önemsiz bir şeymiş gibi unutuluyor.

Strange, Heimdall, Loki ve Gamora gibi insanların neler olup bittiğini görememeleri çok büyük bir ihmal. "Hey, Thanos diye bir manyak bu taşların peşinde ve oldukça da güçlü; eğer hepsini bulursa çok kötü şeyler olacak, onu durdurmak için bir şeyler yapmalıyız! “ demek bu kadar zor muydu cidden? Rahmetli Odin'in bile olacaklara dair muhtemelen bir tahmini vardı.

Elbette, bireysel filmlerinde fark ettiğimiz gibi kahramanlarımızın hepsi bir şeylerle uğraşmakla meşguldü, ancak evreninizdeki en büyük tehdidi görmezden geldiğinizde kendinize gerçekten bir Yenilmez, Koruyucu veya Yüce Büyücü diyebilir misiniz?

Sizler için derlediğimiz Avengers: Infinity War’da yapılan 10 mantık hatası bu şekildeydi. Eğer bizim gözden kaçırıp sizin fark ettiğiniz başka mantık hataları varsa yorum yapmayı unutmayın.