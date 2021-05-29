Aşılı Temaslılara da Karantina Zorunluluğu Geldi

Sağlık Bakanlığı, temaslı kişilerin takibine ve karantina detaylarına yönelik bilgilerin yer aldığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Varyant virüslerin yayılımını engellemek için yapılan güncellemede yakın temaslıların karantina süresi artırıldı, aşı olmuş temaslılara da karantina uygulaması getirildi.

Ülkemizde koronavirüs salgınında vaka sayıları Nisan ayının ortalarında 55 bin seviyesine yükselmiş, daha hızlı yayılan yeni varyantların da ülkemizde görülmesiyle birlikte ek tedbirler alınmış ve tam kapanma uygulaması yapılmıştı. Tüm bu önlemler sonrası vaka sayıları şu an 8 bin seviyesinde devam etse de yeni varyantlar hala mevcut ve bu da tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini gösteriyor.

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' üzerinde bazı güncellemeler yapıldı. Yeni güncelleme ile birlikte yakın temaslıların karantina süresi uzatıldı ve aşı olmuş olan temaslılara da karantina uygulaması getirildi.

Karantina süresi 14 gün oldu:

Hazırlanan rehberin bir önceki versiyonunda karantina süresi temaslılar için 10 gün olarak belirlenmişti ve aşı olanlar için temaslı olmaları durumunda uygulanan bir karantina yoktu. Ancak güncelleme ile birlikte karantina süresi temaslılar için 14 güne çıkarıldı ve aşı olanlar da bu gruba dahil edildi.

Ayrıca yine bir önceki rehberde temaslılar 7. günün sonunda yapılan testleri negatif çıkarsa karantinadan muaf olabiliyorlardı. Güncellenen rehberde test yapılma süresi 10 güne çıkarıldı. Bu test sonrası pozitif çıkması durumunda ise kişiler 14 günlük yeni karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Ülkemizde aşı çalışmalarının Haziran ayı ile birlikte hız kazanacağı ve yaz sonunda da tekrarlanmayacak şekilde salgının büyük oranda kontrol altına alınmış olacağı söyleniyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak geçtiğimiz günlerde BioNTech ile 120 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapıldı ve aşıların ilk kısmı ülkemize giriş yaptı.