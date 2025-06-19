Popüler e-ticaret platformlarından TEMU, Türkiye'de 1 iş gününde teslimat yapacağını açıkladı. Yani satın alınan ürünler için haftalarca beklemeye gerek olmayacak. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Son dönemlerin en popüler e-ticaret platformlarından TEMU'dan Türkiye'ye yönelik önemli bir hamle geldi. İstanbul'da bir operasyon üssü açan şirket, sevkiyatlarını bu merkez üzerinden gerçekleştirecek. Hâl böyle olunca TEMU'dan satın alınan ürünler, 1 iş gününde teslim edilecek.

TEMU'nun Türkiye'de operasyon üssü açmasının tek nedeni tüketicileri memnun etmek değil. Firma, daha önceden İrlanda'da kurulan bir firma üzerinden Türkiye'ye fatura kesiyordu. 2024'ün son çeyreği itibarıyla ise Türkiye'de kurulan bir firma üzerinden fatura kesmeye başlamıştı. Şimdi bu süreç biraz daha iyileşmiş olacak. Fatura işlemleri Türkiye'de halledilecek. TEMU, böylelikle hükûmetin düzenlemelerine daha uyumlu bir hâle gelmiş olacak.

1 iş gününde teslimat, kampanyalarla destekleniyor

TEMU'nun Türkiye'ye yerleşmesi şerefine bazı kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalar arasında çeşitli indirimler ve ücretsiz kargo gibi seçenekler görüyoruz. Şirket ayrıca "Artık Türkiye'deyiz" gibi sloganlarla kullanıcılarını yeni sürece alıştırmaya çalışıyor.

Bu arada; TEMU'nun Türkiye'de operasyon üssü kurması, bize özel bir durum değil. Firma, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de operasyon üsleri kurdu. Böylelikle TEMU'dan yapılan alışverişlerin bu üslerden gönderilmesi sağlandı. Yani şirket hem maliyet hem de zamandan tasarruf imkânı sağlamış oldu.