Avrupa Birliği, sekiz aylık incelemenin ardından iPadOS'un da pazarda büyük bir gücü olduğuna kanaat getirdi. iPadOS da DMA'ya uygun hâle getirilecek.

Avrupa Birliği, "kapı bekçisi" olarak nitelendirilen ve bir pazar üzerinde büyük etkisi bulunan firmalarla karşı karşıya gelmeye devam ediyor. AB yetkilileri, sekiz ay süren incelemenin ardından yaptıkları açıklamada, "Komisyon, iPadOS'un iş kullanıcılarının son kullanıcılara ulaşmasında önemli bir geçiş oluşturduğuna ve Apple'ın iPadOS açısından köklü ve dayanıklı bir konuma sahip olduğuna kanaat getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Apple'a altı ay süre

Apple'ın iPadOS'u DMA ile uyumlu hâle getirmek için altı ay süresinin olduğu belirtildi. 7 Mart'ta yürürlüğe giren DMA ile birlikte Avrupa Birliği, kullanıcıların Apple App Store dışından da uygulama indirebilmeleri, iPad'e yüklü gelen uygulamaları silebilmeleri ve varsayılan hizmet sağlayıcılarını seçebilmeleri gibi haklara kavuşmuştu.

Apple bu düzenlemeye uymaması durumunda ise ciddi yaptırımlar ve cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Dijital Pazarlar Kanunu olarak çevirebileceğimiz DMA, işletim sistemleri için özel hükümler içeriyor. Bu hükümlere göre Apple, iPadOS'ta değişiklik yapmaması durumunda küresel cirosunun %10'u kadar ceza alabilecek. Bu durum tekrarlanırsa oran %20'ye çıkabilecek.

Komisyondan yapılan açıklamada, işletmelerde iPadOS kullanıcı sayısının belirlenen "kapı bekçisi" limitinin tam 11 kat üstünde olduğunu, bireysel kullanıcılar açısından da bu limite yaklaştığını ifade etti. Komisyon daha önce de Safari tarayıcı ve Apple App Store'u kapı bekçisi ilan etmişti.Kararın Apple yeni iPad modellerini tanıtmadan hemen önce gelmesi dikkat çekti.