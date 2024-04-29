Mark Gurman, Apple'ın 2026 yılına kadar Apple Vision Pro'nun yeni bir sürümünü çıkarmayacağını söyledi. Yapılan açıklamanın zamanlaması oldukça dikkat çekici.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay önce piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Power On bülteninin bu haftaki sayısında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre, en erken 2026 yılına kadar Apple Vision Pro'nun benzer bir sürümünü veya bu alanda tamamen yeni bir ürünü piyasaya sürmeyecek. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamanın özellikle de zamanlaması dikkat çekici. Zira birkaç gün önce ortaya çıkan bazı bilgiler, Apple Vision Pro üretiminin durdurulduğunu, satış hedefinin de yarıya düşürüldüğü iddia edilmişti.

Apple Vision Pro'nun sonunun böyle olacağı aslında biliniyordu!

Açık konuşmak gerekirse Apple Vision Pro'nun havasının çabuk söneceği, daha önceden biliniyordu. En azından tahmin ediliyordu. Çünkü bu karma gerçeklik başlığı oldukça niş bir üründü ve sadece "aşırı teknoloji tutkunlarına" hitap ediyordu. Hâl böyle olunca bu cihazın milyonlara ulaşma ihtimali zaten yoktu.

Ancak şunu da söylemek gerek. Apple, bugüne kadar kaç adet Vision Pro sattığına ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Öte yandan; şirketin beklenti yönünde bir açıklaması bile olmadı. Belki de şirket, ulaştığı satış rakamlarından bile memnundur. Konuyla ilgili bir açıklama gelmeden, Apple'ın Vision Pro'yla ilgili görüşlerini bilmemiz mümkün değil.