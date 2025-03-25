Şubatta Avrupa genelinde en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Pazarda gerileme devam ederken zirvedeki isim değişmedi.

Ülkemizde olduğu gibi Avrupa genelinde de o ay içinde en çok satan arabalar paylaşılıyordu. Şubatta Türkiye’de en çok satan araç Toyota Corolla olmuştu. Peki Avrupa’da ne sattı? Yeni veriler, şubatta Avrupa’da en çok satan otomobilleri bizlerle buluşturuyor.

Motor1 tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa’daki otomobil satışlarındaki gerileme geçen ay da devam etti ve toplamda 966.300 adet satış gerçekleştirildi. Bu da geçen yıla göre %3’lük düşüşe tekabül ediyor.

Avrupa’da geçen ay çok satan otomobiller

Dacia Sandero – 21.604 Citroen C3 – 18 bin 540 Renault Clio – 18 bin 348 Peugeot 208 – 16 bin 532 Volkswagen Golf – 16 bin 33 Dacia Duster – 15 bin 401 Volkswagen T-Roc – 15 bin 284 Peugeot 2008 – 14 bin 403 Toyota Yaris Cross – 13 bin 889

Listeye baktığımızda şaşırtmayan bir şekilde geçen ay ve geçen yılın genelinde olduğu gibi Dacia Sandero yer alıyor. Sandero, şubatta 21 bin 600 satmış. Bu da önceki aydan 400 civarında daha az satış demek. 2. sırada ise C3’ün yer aldığını görüyoruz. C3 ocakta ilk beşte yoktu ancak geçen ay atağa geçerek 2’inci sıraya geçti. Ocakta 2’inci olan Golf ise 5’e kadar gerilemiş. 3’te ise 18 bin 348 satışla ülkemizde de popüler olan Clio’yu görüyoruz.