Avrupa’da En Fazla Kiracıya Sahip Olan Ülkeler Açıklandı

AB İstatiktik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkeleri arasında 2020-2021 yıllarında kiracı ve ev sahibi oranlarını karşılaştırdı. Buna ek olarak, aynı dönem içerisinde ‘konut fiyatı en çok artan’ ülkeler de sıralandı. Türkiye, her iki listede de ilk 5’te yer alıyor.

Her sabah yeni bir güne başlıyor olsak da Türkiye halkının gündeminden düşmeyen bir konu bulunuyor: ekonomi. Geçtiğimiz yılın sonlarında halkın alım gücü hiç olmadığı kadar azalırken vatandaş da altından kalkması zor maliyetlerle yüzleşmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) de bu konuyla ilgili olarak Avrupa’daki ülkelerin kiracı ve ev sahibi oranlarını açıkladı.

2020-2021 verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında kiracı ve ev sahiplerinin karşılaştırması yapıldı. Ortaya sunulan bilgilere göre ülkesinde en fazla kiracı olan ülke %58 ile İsviçre oldu. Hemen ardındansa %50 ile Almanya yer alıyor. Türkiye ise %42 ile Avusturya’nın hemen ardından dördüncü sırada yer alıyor.

2020 yılı Avrupa ülkeleri ‘ev sahibi’ ve ‘kiracı’ oranları:

Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama kiracı oranının ise %30 olduğu açıklandı. Bu durumda Avrupa ortalamasının üzerinde ev sahibi nüfusu olan AB ülkeleri Danimarka, Fransa, İsveç, Lüksemburg, Kıbrıs ve Hollanda oldu. Avrupa ülkeleri arasında en fazla ev sahibi nüfusu olan ülkelerse Romanya, Slovakya, Macaristan ve Hırvatistan oldu.

Avrupa’daki ev fiyatlarının artışı grafiğindeyse son derece farklı bir tablo söz konusu. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte Türkiye’nin bu listede açık arayla zirvede yer alıyor olması birçok okurumuzu şaşırtmayacaktır. Oluşturulan bu listenin 2021 yılının sonundaki fiyat artışlarını kapsamadığını belirtmekte de fayda var.

Avrupa’da 2020-2021 arasında ev fiyatları en çok artan ülkeler:

Bu listeye ek olarak dünya şehirleri arasında “konut fiyatlarının en fazla arttığı 10 şehir” listesinde Türkiye’den üç şehir yer aldı. Bu dönem içerisinde 55 ülke ve 150 şehirden elde edilen veriler sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir ‘konut fiyatlarının en fazla arttığı 10’ şehir arasına girdi. Sizin bu listeler hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.