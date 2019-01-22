Uzay Madenciliği Yarışına ESA da Dahil Oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılına kadar Ay'a insanlı uçuşlar gerçekleştirmeyi ve orada bir uzay madenciliği üssü kurmayı hedeflediğini açıkladı.

Yegane yuvamız olan Dünya’daki kaynakların sürekli olarak tükeniyor olması, insanlığı yeni kaynak arayışına itiyor. Geçtiğimiz yıl Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Birleşik Devletler’in yeniden Ay’a gitmeyi amaçladığını açıklamıştı. Şimdi de Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025’e kadar Ay’a gitmenin ve orada kalıcı bir uzay üssü kurmanın mümkün olup olmayacağının inceleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ESA, Ay yüzeyinde bir uzay madenciliği yapacak ve mümkün olduğunda Dünya’ya malzeme gönderecek bir çalışma üssü kurmak için roket üreticisi ArianeGroup ile anlaşma imzaladı. Tüm bu gelişmeler, tükenmekte olan Dünya kaynaklarına bir alternatif oluşturma adına son derece önemli. Bununla birlikte uzay madenciliği, ülkeler arasında yeni bir uzay yarışını başlatacak gibi görünüyor.

Birleşik Devletler, Rusya ve Çin, Dünya’da olduğu gibi uzay yarışında da çok ciddi bir rekabet içinde. Uzay madenciliği, ülkelerin hem ekonomik hem de siyasi açıdan güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın bu üç ülkenin Ay projelerinden bağımsız bir göreve başlaması, Dünya’nın süper güçlerinin pek de işine gelmeyecek. Yine de Ay’a insanlı uzay araçları göndermek ve orada bir üs kurmak, teknolojinin daha hızlı gelişmesine yardımcı olacaktır.