Ay’a ayak basarsanız, oluşturduğunuz ayak izi muhtemelen milyonlarca yıl olarada kalacaktır. Peki neden?

Ay’da çekilen fotoğraflara dikkat ettiyseniz astronotların ayak izlerinin çok net bir şekilde belli olduğunu görmüşsünüzdür. Üstelik bu ayak izleri, milyonlarca yıl orada kalıyor.

Tek bir ayak izinin milyonlarca yıl bir fosil gibi kalmasının birkaç nedeni var elbette. Hepsini birer birer açıklayalım.

Dünyadan farklı bir ortam.

Ay'da çekilen bu fotoğraftaki ayak izi, 1969 tarihinde Apollo 11 göreviyle ilk kez Ay'a giden astronot Neil Armstrong'a ait.

Ay’da, gezegenimizdeki gibi atmosfer bulunmadığından atmosferik hava olayları da olmuyor. Yani yağmur yağmıyor, rüzgâr esmiyor, kar yağmıyor… Bu yüzden ayak izleri herhangi bir hava olayıyla aşınmıyor.

Bunun yanı sıra yine Dünya ile kıyaslayacak olursak Ay’ın jeolojik aktivitesi çok az olduğundan volkanik ya da tektonik hareketler pek yok. Bu nedenle ayak izleri değişime uğramıyor.

En önemli sebebi ise Ay yüzeyinin özellikleri.

Ay’ın yüzeyinde, biraz derininde ince kayalık tozdan oluşan bir tabaka bulunuyor. İşte bu toz tabakası sayesinde astronotların ayak izleri belirgin bir şekilde oluşuyor. İnce toz tabakası, talk pudra dediğimiz pudra kıvamında olduğundan ayak izlerinin detaylarını koruyor ve uzun süre kalıyor.

Ayrıca yüzeydeki toz parçacıkları, yerçekimi düşük olduğundan birbirine elektrostatik yapışma kuvvetiyle bağlanıyor. Elektrostatik kuvvetler belirgin hâle gelerek toz parçacıkları bir arada kalıyor. Böylece ayak izleri, kendi ağırlığı altında çökmüyor.

Muhtemelen astronotların ayak izleri en az 100 milyon yıl orada kalacak ve insanlığın bıraktığı mirasın bir sembolü olacak. Gerçekten etkileyici, değil mi?

Uzay meraklılarını şöyle alalım: