Ay'da Hava Yoksa Amerikan Bayrağı Nasıl Dalgalanmıştı?

Bildiğimiz üzere Ay’da hava yok ancak ABD bayrağının Ay’a dikildiğini gösteren fotoğraflarda bayrağın dalgalandığını görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor?

NASA 1969 senesinde Ay’a iniş yapmayı başardığında tüm dünyada nefesler tutulmuştu. Astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in görüntüleri, uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemi başlatmanın heyecanını temsil ediyordu.

Kimine göre ise Ay’a hiçbir zaman inilmemişti ve tüm bu görüntüler kurgudan ibaretti. Birçok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de bayrağın havasız ortamda dalgalanmasıyla ilgiliydi.

55 sene önce Ay’a ilk defa ayak basıldığında ABD bayrağı, daha önce hiçbir bayrağın gitmediği bu yere götürüldü…

Apollo 11 görevinin bir parçası olarak astronotlar Ay’a indi ve bu başarılarını kutlamak için Başkan Richard Nixon’ın talimayla Ay’a bir Amerikan bayrağı diktiler. Sonrasında ise günümüzde bile hâlâ tartışılan komplo teorileri ortaya atıldı.

NASA’nın gerçekten Ay’a inmediğine dair incelemeler yaparak kanıtlar bulmaya çalıştılar. Fotoğraflarda hiç yıldız olmadığını, nem olmayan ortamda ayak izinin nasıl oluştuğunu, hava yoksa bayrağın nasıl dalgalandığını sorgulamaya başladılar. Bizim de bugün konumuz olan bayrağın dalgalanması, bilim insanları tarafından açıklanıyor.

Bilimin, havasız ortamda bayrağın dalgalanmasına dair açıklamaları var.

California Üniversitesinden Gökbilimci Michael Rich, komplo teorisyenlerinin bu iddialarının bilimsel olarak çok kolay bir şekilde çürütülebileceğini öne sürüyor ve şu şekilde açıklıyor:

"Bayrak, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in onu Ay yüzeyine saplarkenki gücüyle karışmış olabilir. Ay’daki yer çekimi, Dünya’dan 6 kat daha az olduğundan da şekli bir süre koruması gayet doğal."

Uzay merkezi ise şöyle açıkladı: “Astronotlar bayrak direğini diktiklerinde Ay toprağına daha iyi nüfuz etmek için onu ileri geri döndürdüler; kör bir direk diken herkes bunun nasıl yapılacağını bilir. Yüzeye dikilen bayrak, Ay'da güçlü yer çekiminin olmaması nedeniyle kavisli şeklini korudu. Bayrağın bir videosunda ileri geri sallandığı görülüyor ve bunun nedeni, astronotların onu dikerken Ay toprağını daha iyi kazmak için ileri geri döndürmeleri.”

Ayrıca astronotların bayrağı dikerkenki titreşiminden ve yanından geçerken oluşan statik elektriklenme nedeniyle kıpırdaması da olağan.

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