Ayın yörüngeden çıkıp dünyaya doğru yaklaşmasını konu edinen bilim-kurgu filmi Moonfall'un fragmanı yayınlandı. Fizikçi Rhett Allain filmden yola çıkarak Ay'ın Dünya'ya çarpma ihtimallerini inceledi.

2022 yılında vizyona girmesi planlanan bilim-kurgu filmi Moonfall’un fragmanı yayınlandı. Film ayın yörüngeden çıkıp dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Wired dergisi yazarı Fizik Profesörü Rhett Allain Filmin konusundan hareketle “Ay Gerçekten Dünyaya Çarpabilir mi?” sorusuna cevap aradı.

Profesör Allain Ay'ın Dünya’ya çarpma ihtimalini fizik kurallarına göre inceledi. Söz konusu çalışmayı detaylıca anlattığı bir video yayınladı.

Profesörün çalışmasına göre:

Yer çekimi kuvveti Dünya ve Ayı birbirine doğru çeker. Bu kuvvet her iki cismin kütlesine bağlı ve merkezleri arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Ay yer çekimi kuvvetine dik bir yönde hareket eder ve bu Ay'ın yolunun bükülerek Dünya’nın etrafında dönmesine sebep olur. Bu sebeple Ay Dünya’nın etrafındaki yörüngede yer alır ve dairesel hareket eder. Aynı yörüngede hareket etselerdi yer çekimi kuvvetinin artması Ay’ın Dünya’ya çarpmasına sebep olabilirdi.

Dünya ile Ay arasında sadece yer çekimi etkileşimi vardır. Ay’ın Dünya’ya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, Dünya’nın Ay’a uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ile aynıdır. Dünyanın kütlesi Ay’ın kütlesinden 81 kat daha büyük, hareketi ise Ay’a göre çok küçüktür. Bu da dairesel yörüngesinin boyutunun çok daha küçük olacağı anlamına gelir. Bu yüzden hızında daha küçük bir değişim olacaktır. Ancak bu daire gezegenden daha küçük olduğu için gezegeni etkilemeyecek kadar küçük bir yalpalamaya sebep olabilir.

Ay’ın mevcut yer çekimi kuvvetinin 50 katı kadar fazla bir kuvvet uyguladığı varsayılarak hazırladığı animasyona göre, kuvvetin artışı Ay’ın yörüngesinin zamanla elips biçimini almasına neden olur. Yörüngenin şeklinin değişmesi tüm sistemin hızını, kütlesini değiştireceği için hesap edilemeyen birçok ihtimali gerçekleştirebilir. Ancak böyle bir çarpışma yaşanması için gizemli bir güce ve uzun bir süre itilmesine ihtiyaç var.

Profesör Rhett Allain Dünya-Ay sisteminin yörünge mekaniğini temel düzeyde anlattığı bir video paylaştı. Bu konu hakkındaki tüm ayrıntıları öğrenebileceğiniz videoya buradan ulaşabilirsiniz.