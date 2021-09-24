ISS'de Henüz Tespit Edilmemiş Çatlaklar Olabilir

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yapımında görev alan eski NASA astronotu, ISS'de ortaya çıkan çatlak sorununun düşünülenden daha ciddi olabileceğini söyledi. Emekli astronot, çatlakların nedenine ve olası etkilerine yönelik bir soruşturma yürütülmesini önerdi.

Son dönemlerde tespit edilen yeni çatlaklar ile gündeme gelen ve artık görev süresini doldurmak üzere olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilişkin kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Roscosmos astronotlarının Zarya modülünde yeni çatlaklar tespit etmesi üzerine ISS'nin durumu bir kez daha gündeme gelmiş; olayın ardından hem NASA hem de Roscosmos astronotları söz konusu çatlakların kendilerine zarar verebilecek bir pozisyonda olmadığını ifade etmişti.

Ancak bu çatlaklar ilk değil ve anlaşılan son da olmayacak:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk kısmı 1998 yılında alçak Dünya yörüngesine gönderildi ve o zamandan beri eklenen modüllerle istasyonun görevi devam ediyor. Ancak artık istasyon için belirlenen görev süresi dolmak üzere. 2024 yılı itibarıyla ISS'nin görevi son bulacak ve son yaklaşırken istasyonda yaşını belli eden sorunlar da artmaya başladı.

Durumun ciddiyetle araştırılması gerektiğini belirten önemli bir açıklama ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan ilk mürettebatın kaptanı olarak görev yapan emekli NASA astronotu Bill Shepherd'dan geldi. Shepherd, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne konuya gereken önemi göstermelerini ve durumu ciddiye almalarını söyledi.

Bu açıklamalar ve uyarılar, NASA'nın hoşuna gidecek türden açıklamalar değil. Çünkü her ne kadar Roscosmos ISS'nin görevinin artık devam etmemesi gerektiğine ve durumun tehlike arz ettiğine yönelik söylemlerde bulunsa da NASA, istasyondaki görevlerine 2028'e kadar devam edebilmek için fon arayışında. Shepherd ise istasyonda henüz tespit edilmemiş başka çatlakların da olabileceğini; acil bir durum olmasa bile görev süresini 4 yıl daha uzatmak gibi bir karar alınmadan önce durumun ciddiyetle araştırılmasını öneriyor.

Shepherd, yaptığı açıklamada aynı zamanda istasyonda bulunan çatlakların nedeninin de 'bildiği kadarıyla' henüz tespit edilemediğini ifade etti.