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Ay'dan Film Afişi Gibi Duran Yeni Görüntüler Geldi [Video]

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NASA'nın Orion uzay aracı, Ay'dan Apollo 13 film afişi gibi duran yeni görüntüler gönderdi.

Aylar süren gecikmenin ardından 16 Kasım’daki fırlatmayla başlayan Artemis I görevi, Ay’dan da yeni görüntüler görmemizi sağladı. Görev bünyesinde Ay’ın etrafında dolaşıp geri dönmek üzere fırlatılan Orion uzay aracı, bugün yeni bir görsel daha paylaştı.

Orion uzay aracından gelen yeni görüntü, aslında tanıdık da bir görüntüydü. Çekilen görüntü, Apollo 13 filminin afişinde kullanılan kareyle neredeyse aynıydı. Orion’dan gelen yeni görüntü şu şekildeydi:

Ay’dan gelen yeni video:

Yukarıdaki video, Orion uzay aracıyla beklenmedik şekilde kesilen iletişimin geri dönmesinden hemen sonra çekildi. Videoda, Ay’ın arkasında bir hilal şeklinde gördüğümüz yapıysa 8 milyar insanın yaşadığı Dünya idi. Bu manzaraya benzetilen Apollo 13 afişi ise şu şekildeydi:

apollo 13

Orion uzay aracı, daha önce bu görüntüleri de göndermişti:
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