Orion Uzay Aracının Gözünden Dünya Görüntüleri [Video]

NASA'nın dün başlattığı Artemis I görevinde Orion uzay aracının gözünden Dünya görüntüleri paylaşıldı. Bugüne kadar yaşanan her şey, bu geoit üzerinde gerçekleşti...

NASA, insanlığın yeniden Ay'a dönüşünü ve artık Ay’da projeler gerçekleştireceği Artemis görev programının ilk görevini dün başlattı. NASA’nın en güçlü roketi SLS ve Orion uzay aracı, insansız bir şekilde fırlatıldı. ABD’de gece saatlerinde fırlatılan roket, fırlatış esnasında adeta geceyi de gündüze çevirdi.

Artemis I görevi devam ederken NASA, bu kez uzay aracının gözünden Dünya’nın nasıl gözüktüğünü gösteren bir video paylaştı. Orion uzay aracının dış kameralarından Dünya, bu şekilde gözüktü:

8 milyar insanın her biri bu geoit şeklindeki yapının üstünde yaşıyor:

Orion uzay aracının içi ise böyle gözüküyor:

Astronotların Ay’a giderken içinde bulunacağı Orion uzay aracının içinde de bir adet manken yer alıyor. NASA, uzay aracında bulunan ekranlarını ise açıklamadığı bir sebepten dolayı kapatmış durumda. Uzay aracının içinden gelen görüntü, bir süre sonra kesildi.

Uzay aracının gözünden fırlatmayı ve Dünya manzarasının tamamını görmek için:

Uzay aracının Dünya’yı göstermeye başladığı anları 27. dakikadan itibaren görebilirsiniz. Bununla birlikte aracın enerjisini aldığı Güneş panellerinin hareketini de canlı olarak görebilirsiniz.

Artemis I, geceyi böyle gündüze çevirmişti: