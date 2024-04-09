Yakın zamanda gerçekleşecek olan Ay tutulması öncesinde Google Trendler'de öne çıkan aramalardan biri "Ay Tutulması Fay Hatlarını Etkiler mi?" sorusu oldu. Sizler için bu soruyu cevaplıyoruz.

25 Mart tarihinde ülkemizden görülebilecek Ay tutulması öncesinde Google Trendler'de ilginç bir soru karşımıza çıkıyor: "Ay tutulması fay hatlarını etkiler mi?". Bu sorunun "Ay tutulması depreme neden olur mu?" gibi versiyonları da soruluyor. Gelin bu soruya birlikte cevap verelim.

Bu konuda çok fazla hurafe ve batıl inanç dolanıyor olsa da işin bilimsel kısmına bakmak gerekiyor. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar, gök cisimlerinin toprak üzerinde gelgitlere benzer bir kabarmaya neden olduğunu gösteriyor ancak bu kabarma durumu depremlere neden olacak kadar büyük bir etkiye sahip değil.

Öncelikle, Ay tutulması ile deprem arasında bir ilişki var mı?

Ortada kanıtlanabilir bir etki olmamasına rağmen insanların böyle bir çekinceleri olması aslında çok da şaşırtıcı değil. Tarih boyunca inanç sistemlerinde gök cisimlerinin hareketlerinden anlam çıkarmış olan insanların bu alışkanlıkları, toplumsal belleklerden kolay kolay kaybolmuyor. Ki o dönemde astrolojinin gerçekten de geleceği tahmin etmek için (takvim, yağmurları, su baskınlarını, sürülerin gelişini görebilmek için) kullanıldığını düşünürsek bu inancın kemikleşmesi de şaşırtıcı değil.

Ülkemiz açısından bu aramaların bu kadar yoğun olmasının daha önemli ve acı bir sebebi daha var. Türkiye, ne yazık ki birkaç yılda bir ölümlü ve yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor ve bu felaketlerden ne kadar ders aldığımız da tartışmalı durumda. Daha 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin yaraları tam sarılamamış ve anıları tazeyken de böyle bir aramanın artış göstermesi şaşırtıcı değil. Yoksa yılda 3 defaya kadar ay tutulması gerçekleşebiliyor ve her tutulmada bir deprem yaşanmıyor.