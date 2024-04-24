Arch Lunar Kütüphanesi™, uygarlığımızın kayıtlarını milyarlarca yıla kadar korumak üzere tasarlandı. Gelin bu minicik fakat 30 milyon sayfalık uygarlık yedeğinin içinde neler olduğunu keşfedelim…

Dünyamızla ilgili çeşitli konuları, kültürleri, ulusları, dilleri, türleri, zaman dilimlerini, kısacası aklınıza gelebilecek her şeyi barındıran; 30 milyon sayfalık “Ay Kütüphanesi”, Nisan 2019’da İsrail’in "Beresheet" uzay aracı ile Ay’a gönderilmişti.

Gelecek nesillerin, insanlığın tarihini ve uygarlığını asla kaybetmemesini sağlaması amacıyla yapılan bu kütüphane, 6 milyar yıldan uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı. Astronot kıyafetlerinizi giydiyseniz uzaya doğru bir yolculuğa çıkalım.

Hem küçük hem dev bir kütüphane düşünün…

120 mm’lik bir DVD’ye benzeyen ve sadece 100 gram olan kütüphane, bir nanoteknoloji cihazının içinde yer alıyor ve her biri 40 mikron kalınlığında 25 nikel diskten oluşuyor. İlk 4 katmanı; fotoğraf, kitap, illüstrasyon ve belgeden oluşan; 60 binden fazla analog görüntü içeriyor.

Bu nesne hayatta kalmazsa tüm bu içeriğin hiçbir anlamı olmayacağından “Nanofiche” adı verilen, süper dayanıklı bir veri kayıt teknolojisi geliştirildi. Ay'dakinden 10 kat daha fazla ısıya, veriler zarar görmeden dayanabiliyor.

Mikroskoplarınızı alın, kütüphanenin derinliklerine iniyoruz.

İlk katman, 1500 sayfalık metin ile görsellerin yanı sıra holografik logolar ile metinleri içeriyor. x100 büyütmeli optik mikroskopla ya da büyüteçle okunabiliyor. Sonraki 3 katmanın her biri, x1000 büyütmede 20 bin sayfalık metin ile fotoğraf görüntüsü içeriyor ve her harf, bir bakteri küçüklüğünde!

Hatta 1 milyondan fazla kavramı ve dillerde karşılık gelen kelimeleri öğreten sayfaların yanı sıra 1.5 milyar örnek çeviri ve 5 bin dili içeren rehber bulunuyor. Bu bahsettiklerimiz daha ne ki… Vikipedi’nin İngilizce versiyonunun tamamı da bu diskte yer alıyor. Evet, tüm bu bilgiler; her biri sadece 40 mikronkalıkta olan 25 diskin üzerinde kazılı!

Kütüphanenin içinde olan diğer veriler:

Jimi Hendrix, Chuck Berry, Bob Marley, Janis Joplin, The Who gibi sanatçı ve grupların olduğu 25 bin şarkı

David Copperfield’in illüzyonlarının detayları

Pink Floyd’un ikonik albüm kapağı Dark Side of the Moon görseli

görseli Kutsal din kitapları

Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi romanları

Uzak gelecekteki insanların şartları da göz önünde bulundurulmuş.

Gelecekte insanlar bir DVD oynatıcısına sahip olmayacakları ve şu anda kullanımda olan herhangi bir dili konuşamayacakları için Ay Kütüphanesi'nin diskinin üst kısmına, insan dilini açıklayan kitapların ve diğer belgelerin küçük resimleri ve talimatlar kazınmış.

“Kütüphane nasıl okunur?” adlı giriş kısmı, basit bir mikroskop altında okunabildiği için talimatları okuduktan sonra kütüphanenin geri kalanına rahatça erişebilecekler. Acaba uzak gelecekte gerçekten de böyle bir şey mümkün olur mu dersiniz? Olmasa bile ihtimali dahi çok heyecan verici!

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