Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, İsrail Savunma Bakanlığını hack'lediğini iddia etti. Türk hacker'lar, delil olması açısından da bir ekran görüntüsü paylaştılar. Ayyıldız Tim, çok daha fazlasını yapacağını söylüyor.

Türkiye'nin bilindik hacker gruplarından "Ayyıldız Tim", gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Ekip, İsrail Savunma Bakanlığına ait hassas verileri sızdırdığını iddia etti. Bunun sadece başlangıç olduğunu aktaran hack grubu, talimat geldiğinde çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi. Ayyıldız Tim, kelimenin tam anlamıyla İsrail'i tehdit etti.

Ayyıldız Tim tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının sistemlerine sızıldığı ve çok gizli askeri veriler, tatbikat bilgileri ve personel kayıtlarına ulaşıldığı belirtildi. Hack grubu, elde ettiği veriler ile ilgili olarak da bir ekran görüntüsü paylaştı.

İşte Ayyıldız Tim'in paylaştığı ekran görüntüsü:

Ayyıldız Tim'in iddia ettiği saldırı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi değiliz. Zira konuyla ilgili detaylı bir açıklama yok.

Ayyıldız Tim'in konuyla ilgili paylaşımı:

İsrail Savunma Bakanlığa ait çok gizli askeri veriler, tatbikat verileri ve personel verileri Ayyıldız Tim tarafından hacklenip ele geçirilmiştir.



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"Borsa, elektrik altyapısı ve barajlar hedefimizde"

Ekip, X'te yaptığı paylaşımda hedef alınacak sistemlerle ilgili de konuştu. Ayyıldız Tim, İsrail Borsasının, elektrik altyapısının ve baraj sistemlerinin hedefte olduğu belirtti. Hacker'lar, zamanı beklediklerini, emir geldiğinde bu saldırıları gerçekleştireceklerini söylediler.

Ayyıldız Tim'in gelecekteki saldırılarla ilgili açıklaması: