Baba Vanga'nın Corona Virüsünü Önceden Bildiği İddia Edildi

73 yaşındaki Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva, yıllar önce kahin Baba Vanga'yı ziyaret ettiğini ve kahinin kendisine "Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak." dediğini iddia etti. Robeva'nın iddiaları, Baba Vanga'nın Corona virüsünü de önceden bilmiş olduğunun düşünülmesine neden oldu.

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, neredeyse tüm dünyanın tanıdığı isimlerden bir tanesi. Gözleri görmeyen Baba Vanga, hayatının büyük bir bölümünü Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında geçirdi. Öngörüleri ve hislerinin kuvvetli oluşuyla dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga, kehanetlerinin doğru çıkmasıyla da dünyadaki herkesin saygı duyduğu bir kişi olmayı başardı.

Kahin Baba Vanga, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen onlarca olayı yıllar öncesinden bildi. Kahinin bildiği olaylar arasında Brexit ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olaylar da yer alıyor. Şimdiyse Baba Vanga'nın, 2020 yılına damgasını vuran Corona virüsünü bildiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların sahibi, Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva ve yaptığı açıklamalarla Baba Vanga ile ölümünden önce kendisiyle görüştüğünü ve bu bilgiyi kendisine verdiğini söyledi.

Şu sıralar 73 yaşında olan Robeva, yıllar önce Baba Vanga'yı ziyaret ettiğini ve bu ziyaret sırasında kahinin kendisine "Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak." dediğini iddia etti. Corona kelimesinin Bulgarcada koruma anlamına geldiğini ifade eden Robeva, Rusya'nın Bulgaristan üzerindeki koruyucu etkisi için de corona kelimesinin kullanıldığını söyledi. Robeva, kahinin ne demek istediğini şimdi anladığını ifade ediyor.

Eğer Robeva'nın iddiaları doğru ise Baba Vanga, doğru bildiği kehanetler arasına bir yenisini daha eklemiş olacak. Ancak Robeva'nın bugüne dek bu bilgiyi kimseyle paylaşmamış olması bu durumu biraz şüpheli kılıyor.