Hediye almak her zaman zor olmuştur. Hele de babalarımıza gömlek-kravat dışında ne alacağımızı bulmak epey zor olabiliyor.
Bu durumu yaşayanlar için, hazır Babalar Günü de yaklaşmışken bazı hediye önerilerinde bulunduk. Listemizde farklı ilgi alanlarına sahip babalarınıza her kategoriden hediyeler bulabilirsiniz.
Babalar Günü için 15 hediye önerisi
Aklımıza gelen ilk fikirlerden ama bu kez akıllı olanlar: akıllı saatler
- Huawei Watch GT Runner akıllı saat
- Xiaomi Redmi Watch Lite 2 akıllı saat
- Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik
Arabasında bolca zaman geçiren babalara araç içi aksesuarları
- Spigen Essential hızlı araç şarj cihazı
- Dijital araç içi numaralı cam kartı
- Baseus araç içi cep telefonu tutacağı
Teknolojiyi hayatının her alanında kullanan babalara
- Seagate FireCuda harici sabit disk
- Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box
- Logitech ses sistemi
- DJI Osmo Pocket kamera
- Philips traş makinesi
- Xiaomi Mi True Wireless kulaklık