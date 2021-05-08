Günümüzde pek çok yeni yapılan evde bildiğimiz anlamda baca delikleri olmuyor ve bu nedenle klasik davlumbazlar kullanılamıyor. Tüketicilerin bu sorununu ortadan kaldıracak pek çok farklı bacasız davlumbaz modeli var. Listemizdeki bacasız davlumbaz modelleri ile mutfaktaki kötü kokulara elveda diyeceksiniz.

Öncelikle bacasız davlumbaz nedir bilmeyenler için açıklayalım; bu tür davlumbazlar yeni yapılan evlerde bulunmayan baca delikleri nedeniyle kullanılamayan bildiğimiz davlumbazların alternatifidir. Mutfağa yerleştirilen bir bacasız davlumbaz, motor gücü ile ortamda bulunan kötü havayı çeker ve filtresinden geçirdikten sonra temizlenmiş olarak havayı yeniden ortama yayar.

Klasik davlumbazlarda olduğu gibi bacasız davlumbaz modellerini de mutfakta tam ocağın üstüne yerleştirerek yemeklerden çıkan bazı rahatsız edici kokuları geldiği gibi yok edebilirsiniz. Özellikle Amerikan mutfak tipinde hayat kurtarıcı olacak en iyi bacasız davlumbaz modellerini listeledik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde uygulanan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Bacasız davlumbaz önerileri:

Arnica Mutfak Aspiratörü Eko

White Daisy Gusto Duvar Tipi Bacasız Davlumbaz

CVS DN 1154 Tufan Piramit Davlumbaz

Ferre D004 Beyaz

Ferre D023 Siyah

Ferre D017 Beyaz

Siemens LC65KA270T Davlumbaz

540 m3/sa çekiş gücüne sahip Siemens Davlumbaz:

Listemizdeki en yüksek fiyata sahip bacasız davlumbaz modeli olan Siemens davlumbaz, 540 m3/sa emiş gücü ile dikkat çekiyor. 2 x 3W LED aydınlatma sistemi ile neredeyse tüm mutfağı aydınlatabiliyor. Çelik filtresi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor, dokunmatik ekran kontrolü ile kolay kullanım sağlıyor, 3 farklı havalandırma kademesi sayesinde ne var ne yok içine çekebiliyor. Hem bacalı hem de bacasız kullanılabildiği için olası bir taşınma durumunda yeni evinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Beyaz cam gövdesi ile son derece şık görünen Ferre D017 Beyaz bacasız davlumbaz modeli, 100 W motor gücüne sahip. Üstelik bu motor gücünü, sahip olduğu 3 farklı havalandırma kademesi sayesinde kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Yıkanabilir alimünyum filtreye, 2x01 W LED aydınlatma sistemine, 460 m3/sa emiş gücüne ve ayarlanabilir baca sistemine sahip. Hem bacalı hem de bacasız olarak kullanılabiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 893 TL

Siyah cam gövdesi ile mutfaklara modern ve şık bir görünüm katan Ferre D023 Siyah bacasız davlumbaz modeli, bulaşık makinesinde yıkanabilen alüminyum filtreye sahip. Maksimum emiş gücü tam 650 m3/sa olan model, 2x25 W LED aydınlatma sistemi ile neredeyse tüm mutfağı aydınlatabiliyor. Dijital ekrana ve dokunmatik kontrol paneline sahip. Hem bacalı hem de bacasız olarak kullanılabiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 765 TL

En uygun fiyatlı Ferre bacasız davlumbaz modellerinden biri olan Ferre D004 Beyaz, 650 m3/sa maksimum emiş gücü ile dikkat çekiyor. 56 DbA ses seviyesi ile ortalama bir sessizlikte çalışan model; 2x25 W LED aydınlatma sistemine, bulaşık makinesinde yıkanabilen alüminyum filtreye, 3 farklı havalandırma kademesine ve push buton kontrol paneline sahip. Hem bacalı hem de bacasız olarak kullanılabiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 459 TL

Inox piramit gövde yapısı ile son derece şık bir görünüme sahip olan CVS DN 1154 Tufan Piramit Davlumbaz modeli, 450 m3/sa maksimum emiş gücü ile dikkat çekiyor. 2x25 W aydınlatma sistemi ile bazen mutfak ışığını açmanıza bile gerek kalmıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen alüminyum filtresi ile uzun yıllar kullanabilirsiniz. Push buton kontrol paneline ve 3 farklı havalandırma kademesine sahip olan modeli hem bacalı hem de bacasız olarak kullanabilirsiniz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 252 TL

Piramit gövde yapısı ile dikkat çeken White Daisy Gusto Duvar Tipi Bacasız Davlumbaz modeli, tam 650 m3/sa maksimum emiş gücü sunuyor. 56 DbA ses seviyesi ile ortalama bir sessizlikte çalışıyor. LED aydınlatma sistemine de sahip olan modelin 3 farklı havalandırma kademesi bulunuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde her mutfağa kolayca monte edebilirsiniz. Push buton kontrol paneli ile kolay kullanım imkanı sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak dolabının içine gizlenen Arnica Mutfak Aspiratörü Eko

Fiyatı: 244 TL

Listemizdeki en uygun fiyatlı bacasız davlumbaz modeli olan Arnica Mutfak Aspiratörü Eko, 390 m3/sa maksimum emiş gücüne sahip. 1x25 W LED aydınlatma sistemi ile ortalama bir aydınlatma sunuyor. NR-V geri dönüş önleme sistemi ile kötü kokuların yok olduğundan emin olabilirsiniz. Çift fan salyangoz motorlu bu modelin, uygun fiyatı ve sunduğu özellikler ile tam bir fiyat / performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Modern ve baca deliksiz mutfaklarda hayat kurtarıcı olacak en iyi bacasız davlumbaz modellerini listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yapılan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir. Size en uygun olan modeli seçtikten sonra farklı kampanyaları takip ederek en uygun fiyatı yakalayabilirsiniz.