Oyun Oynarken VPN Kullanmak Ping'i Düşürür mü?

Ülkemizin tam olarak oturmamış alt yapısı, sunucuların da çok uzakta olması ile birleşince oyuncuların son derece yüksek pingler görmesine neden oluyor. Peki VPN servisi kullanmak bu yüksek ping sorununa çözüm olur mu?

Pek çok kişi herhangi bir gizlilik kaygısından dolayı çevrimiçi etkinliklerini kimliğini gizleyerek gerçekleştirmek isteyebilir. Bu kişiler için en uygun çözüm VPN kullanmak olacaktır. VPN yani Sanal Özel Ağ kullandığınızda erişmek istediğiniz internet sitesine ya da herhangi bir çevrimiçi servise VPN hizmetini aldığınız servisteki sunucular üzerinden bağlanırsınız. Böylece farklı bir ülkeden, farklı bir IP üzerinden internet aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

VPN kullanmak faydalı mıdır? Bu sorunun yanıtı, VPN’i ne için kullandığınıza göre değişebilir. Gizlilikle ilgili endişeleriniz varsa ve sanal bir sunucu kullanarak gerçek çevrimiçi kimliğinizi gizlemek istiyorsanız evet faydalıdır. Halka açık ücretsiz Wi-Fi ağlarına mı bağlanıyorsunuz? Kesinlikle faydalıdır. İş yeri, okul gibi erişimi sınırlandırılmış ağlara mı bağlanıyorsunuz? Kesinlikle ama kesinlikle faydalıdır.

Evet, VPN pek çok konuda faydalı. Bu soruyu yanıtladık. Peki asıl sorunun yanıtı nedir? Oyunlarda VPN kullanmak faydalı mıdır? Bunun yanıtı büyük oranda hayır olacaktır. Çevrimiçi bir oyun oynarken bilgisayarınız ile oyun şirketinin sunucularına bağlanırsınız. Oyun sırasında VPN servisi kullanmak, oyun sunucusu ile bilgisayarınız arasına harici bir katman eklemek anlamına geliyor.

VPN sunucuları genellikle yurt dışındadır. Sorun şu ki, oyun sunucularının da çoğu yurt dışında. Yani VPN servisi ile bir oyuna bağlandığınızda zaten uzakta olan bir sunucunun yolunu daha da uzatmış oluyorsunuz. Sonuç olarak da ping olarak adlandırılan gecikme süresi arttıkça artıyor. Bu da oyun performansınızın ve doğal olarak oyun keyfinizin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

Yine de VPN’nin tamamen zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin okulda ya da iş yerinde sınırlandırılmış ağ nedeniyle oyun sunucusuna bağlanamayabilirsiniz. Bu durumda VPN kullanarak oyuna giriş sağlayabilirsiniz. Ayrıca oyun ya da VPN sunucularının çok uzakta olmadığı durumlarda oyun oynarken VPN kullanmak gecikmeyi ciddi şekilde etkilemeyecektir. Yine de VPN sunucularının kararsızlaşabileceğini ve sunucuların genellikle gecikmeyi artıracak kadar uzakta olduğunu düşünürsek oyun oynarken VPN servisi kullanmak için iki kere düşünmenizi tavsiye ederiz.