Saatlerimizi hatta günlerimizi mahveden bademcik şişmesi, hiç beklemediğimiz anlarda bizi zor duruma sokuyor. Hatta kimi zaman yemek yiyememize neden oluyor. Çünkü eğer bademcik şişmesi ile karşı karşıyaysanız, yutkunamazsınız bile. Biz de sizler için bademcik şişmesi nedir ve ne iyi gelir sorularını yanıtladık.

Hiç beklemediğimiz anda günümüzü mahveden bademcik şişmesi, yeri geldiğinde hiçbir şey yiyemememize bile neden oluyor. Hatta bu sorun yeri geldiğinde günler bile sürebiliyor, sürekli devam etmesi durumunda durum ameliyata kadar ilerleyebiliyor. Biz de sizler için, gününüzün mahvolmaması adına bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusunu yanıtladık. Eğer bir bademcik sorunu ile karşı karşıyaysanız, usulca aşağıya kaydırarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bademcik şişmesi, her ne kadar basit gibi görünse bile arkasında ciddi durumları barındırıyor olabilir. Yani, “basit bir bademcik ağrısı ya, geçer” düşüncesine kapıldıktan yalnızca birkaç gün sonra kendinizi bir bademcik ameliyatında bulabilirsiniz. Hatta çevrenizde mutlaka, daha önce bademcik ameliyatı olan bir yakınınız bulunuyordur. Onlara da bu süreci sorarak, bilgi edinebilirsiniz. Ama anlık bademcik şişmesi nedir ve ne iyi gelir diye merak ediyorsanız, sizler için en etkili çözümleri listeledik.

İlk olarak, bademcik şişmesi nedir?

Bademcik şişmesi, vücudunuzdaki enfeksiyon veya iltihabın sonucunda meydana gelen bir durum. Aslında bademcik şişmesi için bir hastalık demek yerine, kısaca vücuttaki enfeksiyonun ortaya çıkardığı bir semptom diyebiliriz. Boğazınızın ardında bulunan oval şekilli doku pedleri, iki taraflı bir şekilde duruyor. Eğer bademcik iltihabı ile karşı karşıya kalırsanız, ciddi derecede ağrı ve yutkunma zorluğu yaşayabilirsiniz.

Bademcik şişmelerinin çoğu nedeni, sürekli yaygın bir şekilde bulunan enfeksiyonun vücudunuza temas etmesidir. Özellikle, okul çağındaki çocuklarda sıklıkla bademcik şişmeleri meydana gelebilir. Bu sürekli olarak okul ortamında ve diğer çocuklar ile bir arada olmalarından dolayı, hızlı enfeksiyon kapma risklerine dayanmaktadır. Eğer bademcik şişmesi ile karşı karşıyaysanız, çözümü için bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda var. Çünkü, önceden alınmayan önlemler ileride geri dönülemez sonuçları ortaya çıkarıyor.

Eğer bademciklerinizdeki enfeksiyon ciddi bir durum haline gelirse, bir ameliyat ile bademciklerinizin alınması durumu meydana gelebilir. Çünkü bademciklerinizdeki enfeksiyon, bir süre sonra su bile içemeyeceğiniz hale getirecektir.

Bademcik şişmesi semptomları

Kırmızı ve oldukça şişmiş bademcik görünümü

Bademciklerinizin üzerinde sarı veya beyaz lekeler

Ciddi boğaz ağrısı

Yutkunamama veya ağrılı bir şekilde yutma

Yüksek ateş

Boyunda meydana gelecek lekeler

Ağız kokusu

Karın ağrısı

Boyun tutulması ile birlikte boyun ağrısı

Baş ağrısı

Bademcik şişmesinin aslında birçok semptomu bulunuyor. Yukarıdaki sorunlardan birisi veya birkaçı ile karşı karşıyaysanız, bademcik şişmesi yaşıyor olmalısınız. Özellikle, ciddi manada boğaz ağrısı ve yutkunamama sorunu yaşıyorsanız, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda yarar var.

Peki bademcik şişmesi neden olur, sebepleri nelerdir?

Yediğiniz zararlı yiyecekler

Kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra, ellerinizi yıkamamak

Ellerinizle bulaşan enfeksiyonu, ağzınıza götürmeniz

Grip virüsü

Üst solunum yollarında büyük etkiye sahip adenovirüsler

Uçuk virüsü

Bademcik şişmesinin en büyün engeli, aslında hijyenden geçiyor. Çünkü vücudunuza giren enfeksiyon sonucu meydana gelen bu semptom, şiştiği müddetçe enfeksiyonlar ile mücadele ediyor. Sürekli olarak ellerinizi yıkamanız, dişlerinizi fırçalamanız bademcik şişmesinin bir nebze önüne geçecektir.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Tuzlu su ile gargara yapmak

Soğuk uygulamak

Meyan pastili

Bal takviyeli içecekler

Kuru havalardan kaçının

Tuzlu su ile gargara yapmak

Bademcik kaynaklı boğaz ağrısını hafifletmenin en etkili çözümü, ılık bir tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ilık tuzlu suyu ağzınızla gargara yaptığınızda, bu bademciklerinize temas edecek. Bir süre bunu yaptıktan sonra, boğazınızdaki ağrının fazlasıyla azaldığını fark edeceksiniz. Tuzlu su, ağrıyı azaltmakla birlikte bademciklerinizdeki iltihabı da azaltacaktır. Tuzlu suyu hazırlarken, suya eklediğiniz suyun mutlaka eridiğini görene kadar karıştırın.

Soğuk uygulamak

Eğer daha önce bademcik ameliyatı olduysanız, dondurma yemenin ne kadar önemli olduğunu biliyor olmalısınız. Eğer bademciklerinizde şişme meydana geldiyse, dondurma yiyerek bu şişliği ve ağrıyı azaltabilirsiniz. Çünkü, vücudumuzdaki iltihap bulunan bölgelere yapılan soğuk baskılar, iltihabın azalmasına neden olacaktır. Bunun için, bademcik ağrısı ile karşı karşıya kaldığınızda mutlaka dondurma veya donmuş içecekler tüketmeyi deneyin.

Meyan pastili

Anti-enflamatuar içeren pastil tüketmek, iltihabın daha hızlı ölmesinde çok büyük etki gösteriyor. Bu nedenle, pastiller arasından Meyan pastillerini mutlaka tercih etmelisiniz. Meyan pastilleri ağrınızı azaltıp, yutkunmanızı sağlamakla birlikte, bademciklerinizdeki enfeksiyonu ve iltihabı azaltmakta oldukça büyük rol oynuyor. Meyan pastilini her yaş tüketmemelidir. Küçük yaştaki çocuklarda, daha çok onlara uygun ilaçlar kullanarak tedavi etmeniz gerekmektedir. Meyan pastilini yutamayabilme ihtimalleri oldukça yüksek.

Bal takviyeli içecekler

Her şeyden önce, ılık bir şekilde zencefil veya rezene çayı içmeniz, içerisindeki anti-enflamatuarlar sayesinde daha hızlı tedavi olmanızı sağlıyor. Bununla birlikte, içtiğiniz çayın içerisine bal ekleyerek tüketmeniz, yine iltihabın azalmasında büyük rol oynayacaktır. Çayları mutlaka ılık tüketin. Sıcak veya kaynar bir şekilde çay içmeniz, her ne kadar dışarıdan mantıklı gibi görünse bile hiçbir etki yaratmayacaktır.

Saf ballar tercih etmeniz oldukça önemli. Örneğin, içeceğiniz bir çaya 1 tatlı kaşığı saf bal ekleyin ve karıştırın. Daha sonrasında çay ılık duruma geldiğinde ise tüketin. Oldukça kısa bir sürede, ne kadar hızlı etki ettiğini fark edeceksiniz.

Kuru havalardan kaçının

Kuru havalarda, yutkunmakta zorlanmakla birlikte boğazınızın tahriş olduğunu da fark edeceksiniz. Bu nedenle, bademcik şişmesi ile karşı karşıyayken asla kuru ortamlarda bulunmamalısınız. Bulunduğunuz ortamın hafif nemli bir şekilde olması gerekmektedir. Bu sayede boğazınızda yutkunmanın çok daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Eğer imkanınız var ise, evinizde hava nemlendirici aletler kullanmayı deneyebilirsiniz. Eğer evinizde bir hava nemlendirici yok ise, sıcak bir banyo ile bunu sağlayabilirsiniz.

Sizler için bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusunu yanıtladık. Eğer bunları yaptığınız takdirde, bademciklerinizde hiçbir değişiklik olmuyor ise mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Çünkü basit bir iltihap olarak görünen sorun, ileride çok daha büyük sorunları meydana getirebilir. Sizler daha önce bademcik şişmesi ile karşı karşıya kaldınız mı? Kaldıysanız çözümlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.