Ukrayna’da kuşlar, cephe hattında drone savaşlarından geriye kalan fiberoptik kablo parçalarıyla yuva yaparken görüntülendi. Donbas’ta ortaya çıkan bu ilginç görüntü, savaş teknolojisinin doğaya bıraktığı izi ve canlıların değişen şartlara nasıl uyum sağladığını gösterdi.

Savaş dendiğinde aklımıza genelde cephe hattı, yıkılan yapılar ve kullanılan teknolojiler geliyor. Ancak Ukrayna’dan gelen yeni bir görüntü, savaşın etkisinin bazen çok daha küçük ve beklenmedik yerlerde de karşımıza çıkabildiğini gösterdi. Bu kez dikkat çeken şey, ağaç dallarının arasından çıkan bir kuş yuvası oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Ukrayna’da kuşlar için savaş alanının artık sıradan bir yaşam alanına dönüştüğü görülüyor. Çünkü söz konusu yuvanın klasik dallar, otlar ya da tüylerle değil; drone savaşlarından geriye kalan fiberoptik kablo parçalarıyla örüldüğü fark edildi. Görüntü kısa sürede gündem oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Cepheden kalan kablolar yuvaya dönüşmüş

Görüntüyü paylaşan Ukraynalı sivil toplum temsilcisi Olena Tregub, fotoğrafın Oleg Malchenko tarafından çekildiğini belirtti. Aktarılanlara göre Donbas’ta bir Rus süzülme bombası bir ağacı devirdi ve kırılan dalların arasından küçük bir yuva çıktı. Asıl şaşırtan detay ise yuvanın fiberoptik kablo parçalarıyla örülmüş olmasıydı.

Bu örneğin ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak kuşların yuva yaparken çevrede buldukları farklı malzemeleri kullanabildiğini biliyoruz. Fiberoptik kablolar da hafif, lifli ve yalıtkan yapıları nedeniyle kuşlar için işlevsel bir malzeme gibi görünmüş olabilir. Yani doğa, savaşın atığını bile kendi diline çevirmiş.

Drone savaşlarının geride bıraktığı görünmeyen iz

Ukrayna’daki savaşta fiberoptik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hâle geldi. Bu dronlar, operatöre ince bir kabloyla bağlı kaldıkları için sinyal karıştırma sistemlerine karşı daha dayanıklı çalışabiliyor. Yani elektronik harp önlemlerinden kaçmak isteyen taraflar için bu yöntem oldukça önemli bir avantaja dönüşüyor.

Fakat bu teknolojinin bir de arkasında bıraktığı taraf var. Dronlar uçtukça kilometrelerce fiberoptik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Cephe hattından gelen görüntülerde bu ince liflerin geniş alanlara dağıldığı görülüyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını açıkça gösteriyor.