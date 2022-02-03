İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin adayları belli oldu. Listede yer alan onlarca başarılı yapım arasından Dune, 11 dalda adaylıkla gözleri üzerine topladı.

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yerli ve uluslararası filmlere her yıl verdiği ödüller için yeni adaylar açıklandı. 2008 ve 2016 yılları arasında Londra'nın merkezinde Royal Opera House'da düzenlenen törenler, 12 Şubat 2017'den itibaren artık Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılmaya devam ediyor.

Bugün ise geçtiğimiz saatlerde 2022 BAFTA ödülleri adayları belli oldu. 13 Mart 2022'de gerçekleşecek olan 2022 BAFTA ödüllerinde her dalda birinciler ödüllerini alacak. Bu etkinliğin en çok ses getiren yapımı ise Dune olacak gibi görünüyor. Gelin hep beraber bu içeriğimizde etkinliğin adaylarının listesine bakalım.

En çok adaylık alan film Dune oldu

2022 BAFTA ödülleri adaylarında birçok alanda aday gösterilen Dune; 22 Ekim 2021 yılında beyazperdede izleyicileri ile buluştu ve geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerden oldu. Dune'un aday olarak gösterildiği alanlardan birkaçı şöyle; en iyi film, en iyi özel görsel efektler, en iyi uyarlama senaryo, en iyi kurgu, en iyi ses...

2022 BAFTA ödülleri aday listesi

En iyi film

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

En iyi İngiliz filmi

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing

İngiliz bir yazar, yönetmen ya da yapımcı tarafından yapılan en iyi çıkış

After Love – Aleem Khan (yazar/yönetmen)

Boiling Point – James Cummings (yazar)

Hester Ruoff (yapımcı)

The Harder They Fall – Jeymes Samuel (yazar/yönetmen)

Keyboard Fantasies – Posy Dixon (yazar/yönetmen)

Liv Proctor (yapımcı)

Passing – Rebecca Hall (yazar/yönetmen)

İngilizce olmayan en iyi film

Drive My Car

The Hand Of God

Parallel Mothers

Petite Maman

The Worst Person In The World

En iyi belgesel

Cow

Flee

The Rescue

Summer Of Soul

En iyi animasyon

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells Vs The Machines

En iyi yönetmen

After Love – Aleem Khan

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Happening – Audrey Diwan

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Power Of The Dog – Jane Campion

Titane – Julia Ducournau

En iyi özgün senaryo

Being The Ricardos – Aaron Sorkin

Belfast – Kenneth Branagh

Don’t Look Up – Adam McKay

King Richard – Zach Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

En iyi uyarlama senaryo

CODA – Siân Heder

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Dune – Denis Villeneuve

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal

The Power Of The Dog – Jane Campion

En iyi kadın oyuncu

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – CODA

Renate Reinsve – The Worst Person In The World

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Passing

En iyi erkek oyuncu

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – The Power Of The Dog

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Catriona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mike Faist – West Side Story

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – The Power Of The Dog

Kodi Smit-McPhee – The Power Of The Dog

En iyi orijinal film müziği

Being The Ricardos – Daniel Pemberton

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

The French Dispatch – Alexandre Desplat

The Power Of The Dog – Jonny Greenwood

En iyi casting

Boiling Point – Carolyn McLeod

Dune – Francine Maisler

The Hand Of God – Massimo Appolloni

Annamaria Sambucco

King Richard – Rich Delia

Avy Kaufman

West Side Story – Cindy Tolan

En iyi sinematografi

Dune – Greig Fraser

Nightmare Alley – Dan Laustsen

No Time To Die – Linus Sandgren

The Power Of The Dog – Ari Wegner

The Tragedy Of Macbeth – Bruno Delbonnel

En iyi kurgu

Belfast – Úna Ní Dhonghaíle

Dune – Joe Walker

Licorice Pizza – Andy Jurgensen

No Time To Die – Tom Cross

Elliot Graham

Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised) – Joshua L Pearson

En iyi yapım tasarımı

Cyrano – Sarah Greenwood

Katie Spencer; Dune – Patrice Vermette

Zsuzsanna Sipos; The French Dispatch – Adam Stockhausen

Rena DeAngelo; Nightmare Alley – Tamara Deverell

Shane Vieau; West Side Story – Adam Stockhausen

Rena DeAngelo

En iyi kostüm tasarımı

Cruella – Jenny Beavan

Cyrano – Massimo Cantini Parrini

Dune – Robert Morgan

Jacqueline West; The French Dispatch – Milena Canonero

Nightmare Alley – Luis Sequeira

En iyi makyaj ve saç tasarımı

Cruella – Nadia Stacey

Naomi Donne

Cyrano – Alessandro Bertolazzi

Siân Miller; Dune – Love Larson

Donald Mowat; The Eyes Of Tammy Faye – Linda Dowds

Stephanie Ingram

Justin Raleigh; House Of Gucci – Frederic Aspiras

Jane Carboni

Giuliano Mariana

Sarah Nicole Tanno

En iyi ses

Dune – Mac Ruth

Mark Mangini

Doug Hemphill

Theo Green

Ron Bartlett; Last Night In Soho – Colin Nicolson

Julian Slater

Tim Cavagin

Dan Morgan; No Time To Die – James Harrison

Simon Hayes

Paul Massey

Oliver Tarney

Mark Taylor; A Quiet Place Part II – Erik Aadahl

Michael Barosky

Brandon Proctor

Ethan Van Der Ryn; West Side Story – Brian Chumney

Tod Maitland

Andy Nelson

Gary Rydstrom

En iyi özel görsel efektler

Dune – Brian Connor

Paul Lambert

Tristan Myles

Gerd Nefzer; Free Guy – Swen Gillberg

Brian Grill

Nikos Kalaitzidis

Daniel Sudick; Ghostbusters: Afterlife – Aharon Bourland

Sheena Duggal

Pier Lefebvre

Alessandro Ongaro; The Matrix Resurrections – Tom Debenham

Hew J Evans

Dan Glass, J. D. Schwaim; No Time To Die – Mark Bokowski

Chris Corbould

Joel Green

Charlie Noble

En iyi İngiliz kısa animasyon

Affairs Of The Art – Joanna Quinn Les Mills

Do Not Feed The Pigeons – Jordi Morera

Night Of The Living Dread – Ida Melum

Danielle Goff

Laura Jayne Tunbridge

Hannah Kelso

En iyi İngiliz kısa filmi

The Black Cop – Cherish Oteka

Femme – Sam H. Freeman

Ng Choon Ping

Sam Ritzenberg

Hayley Williams

The Palace – Jo Prichard

Stuffed – Theo Rhys

Joss Holden-Rea

Three Meetings Of The Extraordinary Committee – Michael Woodward

Max Barron

Daniel Wheldon

Yükselen yıldız ödülü