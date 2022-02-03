İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yerli ve uluslararası filmlere her yıl verdiği ödüller için yeni adaylar açıklandı. 2008 ve 2016 yılları arasında Londra'nın merkezinde Royal Opera House'da düzenlenen törenler, 12 Şubat 2017'den itibaren artık Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılmaya devam ediyor.
Bugün ise geçtiğimiz saatlerde 2022 BAFTA ödülleri adayları belli oldu. 13 Mart 2022'de gerçekleşecek olan 2022 BAFTA ödüllerinde her dalda birinciler ödüllerini alacak. Bu etkinliğin en çok ses getiren yapımı ise Dune olacak gibi görünüyor. Gelin hep beraber bu içeriğimizde etkinliğin adaylarının listesine bakalım.
En çok adaylık alan film Dune oldu
2022 BAFTA ödülleri adaylarında birçok alanda aday gösterilen Dune; 22 Ekim 2021 yılında beyazperdede izleyicileri ile buluştu ve geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerden oldu. Dune'un aday olarak gösterildiği alanlardan birkaçı şöyle; en iyi film, en iyi özel görsel efektler, en iyi uyarlama senaryo, en iyi kurgu, en iyi ses...
2022 BAFTA ödülleri aday listesi
En iyi film
- Belfast
- Don’t Look Up
- Dune
- Licorice Pizza
- The Power of the Dog
En iyi İngiliz filmi
- After Love
- Ali & Ava
- Belfast
- Boiling Point
- Cyrano
- Everybody’s Talking About Jamie
- House of Gucci
- Last Night in Soho
- No Time to Die
- Passing
İngiliz bir yazar, yönetmen ya da yapımcı tarafından yapılan en iyi çıkış
- After Love – Aleem Khan (yazar/yönetmen)
- Boiling Point – James Cummings (yazar)
- Hester Ruoff (yapımcı)
- The Harder They Fall – Jeymes Samuel (yazar/yönetmen)
- Keyboard Fantasies – Posy Dixon (yazar/yönetmen)
- Liv Proctor (yapımcı)
- Passing – Rebecca Hall (yazar/yönetmen)
İngilizce olmayan en iyi film
- Drive My Car
- The Hand Of God
- Parallel Mothers
- Petite Maman
- The Worst Person In The World
En iyi belgesel
- Cow
- Flee
- The Rescue
- Summer Of Soul
En iyi animasyon
- Encanto
- Flee
- Luca
- The Mitchells Vs The Machines
En iyi yönetmen
- After Love – Aleem Khan
- Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
- Happening – Audrey Diwan
- Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
- The Power Of The Dog – Jane Campion
- Titane – Julia Ducournau
En iyi özgün senaryo
- Being The Ricardos – Aaron Sorkin
- Belfast – Kenneth Branagh
- Don’t Look Up – Adam McKay
- King Richard – Zach Baylin
- Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
En iyi uyarlama senaryo
- CODA – Siân Heder
- Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
- Dune – Denis Villeneuve
- The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal
- The Power Of The Dog – Jane Campion
En iyi kadın oyuncu
- Lady Gaga – House of Gucci
- Alana Haim – Licorice Pizza
- Emilia Jones – CODA
- Renate Reinsve – The Worst Person In The World
- Joanna Scanlan – After Love
- Tessa Thompson – Passing
En iyi erkek oyuncu
- Adeel Akhtar – Ali & Ava
- Mahershala Ali – Swan Song
- Benedict Cumberbatch – The Power Of The Dog
- Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up
- Stephen Graham – Boiling Point
- Will Smith – King Richard
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Catriona Balfe – Belfast
- Jessie Buckley – The Lost Daughter
- Ariana DeBose – West Side Story
- Ann Dowd – Mass
- Aunjanue Ellis – King Richard
- Ruth Negga – Passing
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Mike Faist – West Side Story
- Ciaran Hinds – Belfast
- Troy Kotsur – CODA
- Woody Norman – C’mon C’mon
- Jesse Plemons – The Power Of The Dog
- Kodi Smit-McPhee – The Power Of The Dog
En iyi orijinal film müziği
- Being The Ricardos – Daniel Pemberton
- Don’t Look Up – Nicholas Britell
- Dune – Hans Zimmer
- The French Dispatch – Alexandre Desplat
- The Power Of The Dog – Jonny Greenwood
En iyi casting
- Boiling Point – Carolyn McLeod
- Dune – Francine Maisler
- The Hand Of God – Massimo Appolloni
- Annamaria Sambucco
- King Richard – Rich Delia
- Avy Kaufman
- West Side Story – Cindy Tolan
En iyi sinematografi
- Dune – Greig Fraser
- Nightmare Alley – Dan Laustsen
- No Time To Die – Linus Sandgren
- The Power Of The Dog – Ari Wegner
- The Tragedy Of Macbeth – Bruno Delbonnel
En iyi kurgu
- Belfast – Úna Ní Dhonghaíle
- Dune – Joe Walker
- Licorice Pizza – Andy Jurgensen
- No Time To Die – Tom Cross
- Elliot Graham
- Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised) – Joshua L Pearson
En iyi yapım tasarımı
- Cyrano – Sarah Greenwood
- Katie Spencer; Dune – Patrice Vermette
- Zsuzsanna Sipos; The French Dispatch – Adam Stockhausen
- Rena DeAngelo; Nightmare Alley – Tamara Deverell
- Shane Vieau; West Side Story – Adam Stockhausen
- Rena DeAngelo
En iyi kostüm tasarımı
- Cruella – Jenny Beavan
- Cyrano – Massimo Cantini Parrini
- Dune – Robert Morgan
- Jacqueline West; The French Dispatch – Milena Canonero
- Nightmare Alley – Luis Sequeira
En iyi makyaj ve saç tasarımı
- Cruella – Nadia Stacey
- Naomi Donne
- Cyrano – Alessandro Bertolazzi
- Siân Miller; Dune – Love Larson
- Donald Mowat; The Eyes Of Tammy Faye – Linda Dowds
- Stephanie Ingram
- Justin Raleigh; House Of Gucci – Frederic Aspiras
- Jane Carboni
- Giuliano Mariana
- Sarah Nicole Tanno
En iyi ses
- Dune – Mac Ruth
- Mark Mangini
- Doug Hemphill
- Theo Green
- Ron Bartlett; Last Night In Soho – Colin Nicolson
- Julian Slater
- Tim Cavagin
- Dan Morgan; No Time To Die – James Harrison
- Simon Hayes
- Paul Massey
- Oliver Tarney
- Mark Taylor; A Quiet Place Part II – Erik Aadahl
- Michael Barosky
- Brandon Proctor
- Ethan Van Der Ryn; West Side Story – Brian Chumney
- Tod Maitland
- Andy Nelson
- Gary Rydstrom
En iyi özel görsel efektler
- Dune – Brian Connor
- Paul Lambert
- Tristan Myles
- Gerd Nefzer; Free Guy – Swen Gillberg
- Brian Grill
- Nikos Kalaitzidis
- Daniel Sudick; Ghostbusters: Afterlife – Aharon Bourland
- Sheena Duggal
- Pier Lefebvre
- Alessandro Ongaro; The Matrix Resurrections – Tom Debenham
- Hew J Evans
- Dan Glass, J. D. Schwaim; No Time To Die – Mark Bokowski
- Chris Corbould
- Joel Green
- Charlie Noble
En iyi İngiliz kısa animasyon
- Affairs Of The Art – Joanna Quinn Les Mills
- Do Not Feed The Pigeons – Jordi Morera
- Night Of The Living Dread – Ida Melum
- Danielle Goff
- Laura Jayne Tunbridge
- Hannah Kelso
En iyi İngiliz kısa filmi
- The Black Cop – Cherish Oteka
- Femme – Sam H. Freeman
- Ng Choon Ping
- Sam Ritzenberg
- Hayley Williams
- The Palace – Jo Prichard
- Stuffed – Theo Rhys
- Joss Holden-Rea
- Three Meetings Of The Extraordinary Committee – Michael Woodward
- Max Barron
- Daniel Wheldon
Yükselen yıldız ödülü
- Ariana DeBose
- Harris Dickinson
- Lashana Lynch
- Millicent Simmonds
- Kodi Smit-McPhee