'You Can See Everything Uzaya' Gidiyor: Belgeseli Avrupa’dan Önce Astronotlar İzleyecek

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NASA’nın özel gösterim talebini kabul eden A24, You Can See Everything’i Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderiyor. Böylece astronotlar, Elizabeth Holmes belgeselini Avrupa’daki pek çok izleyiciden önce izleyebilecek.

Türkiye’de Her Şey Ortada adıyla 30 Ekim’de vizyona giren Elizabeth Holmes belgeseli You Can See Everything, Londra, Paris ve Sidney’deki sinemalardan önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gösterilecek. Bunun sebebi, NASA’nın filmin yapımcısı A24’e gönderdiği bir e-posta. Kurum, istasyonda görev yapan astronotlar için özel gösterim istedi, stüdyo da kabul etti. Böylece dünyanın pek çok yerinde izleyiciler hâlâ vizyon tarihini beklerken astronotlar filmi daha erken izleyebilecek.

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Filmin merkezindeki Elizabeth Holmes, kan testi girişimi Theranos’un kurucusu ve eski CEO’su. İnsanları bu girişim üzerinden dolandıran Holmes’un hapse girmeden önceki son 34 gününü kaydetmek için başlayan çekimler, üç yıla yayılan bir projeye dönüşüyor. Nathan Fielder ile kurduğu sıra dışı iletişimi de ele alan belgesel, Amerika’da gişenin zirvesine yerleşmiş durumda.

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NASA istedi, A24 kabul etti

NASA, istasyonda görev yapan astronotlar için A24’ten filmi istedi. Stüdyo da kurumun gönderdiği “Özel Gösterim Talebi” başlıklı e-postayı sosyal medya hesaplarında paylaşarak isteği kabul ettiğini duyurdu.

Böylece yaklaşık üç saat süren belgeselin ISS’de gösterileceği, Amerika’daki gösterimlerin başlamasından yalnızca birkaç hafta sonra belli oldu.

Avrupa’daki izleyiciler biraz daha bekleyecek

You Can See Everything, Birleşik Krallık’ta 20 Kasım’da, Fransa’da ise 30 Aralık’ta vizyona girecek. Astronotlar, özel gösterim sayesinde filmi bu ülkelerdeki izleyicilerden önce izleyebilecek.

Bir filmin başka ülkelerde daha önce gösterilmesine alışığız da bu kez uzayın da vizyon yarışına katılması kulağa bir garip geliyor.