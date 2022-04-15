Bakan, 'Fiber İnternet' Konusunda Hedefi Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Türkiye'deki fiber altyapı için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, bir türlü istenen seviyede yaygınlaşamayan fiber internet konusunda amaçlarının ortak bir altyapı şirketi kurmak olduğunu dillendirdi.

Türkiye’de internet altyapısının dünya geneline ve özellikle gelişmiş ülkelere göre geride kaldığı su götürmez bir gerçek. Ülkemizde operatörlerin ortak altyapı kullanmaması nedeniyle de son kullanıcıyı etkileyen sorunlar sürekli gözlemlenebilirken, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada haberleşme alanında fiber ve ortak altyapı kurulmasının en önemli gündemlerinden biri olduğunu açıkladı. Özellikle Türk Telekom’un hisse yapısının değişmesinden sonra bunun daha da kolaylaştığını vurgulayan bakan, amaçlarının ortak altyapı şirketi kurmak ve mobili birbirinden ayırıp, fiber altyapı ağını mümkün olduğu kadar genişletmek olduğunu ekledi.

Şirketin hisse yapısı nasıl olacak?

Karaismailoğlu, kurulacak ortak şirketin hisse yapısının nasıl oluşturulacağı, mevcut altyapısı oranında herkes ağırlığının mı belirleneceği ya da eşit hisse yapısının mı oluşturulacağı yönündeki soruya da “Hepsi tartışılıyor, hepsi olabilir ama ortak altyapı şirketi, herkesin hizmet alması gereken bir şirket planlanıyor.” şeklinde cevap verdi.

5G çalışmaları sürüyor:

Bakan, 5G konusuna da değinerek ciddi çalışmaların olduğunu açıkladı ve yerli ve milli 5G çalışmalarının devam ettiğini ancak dünyada da 5G’nin hâlâ tartışıldığını dillendirdi. Karaismailoğlu, 5G’ye geçildiğinde abonelerin bunu hissedemeyeceğini ancak özellikle sanayide, medikalde ve diğer sektörlerde 5G’nin faydasının olacağını, bunun da ciddi bir altyapı gerektirdiğini ifade etti.