Bakandan Çok Tartışılacak 'Yaz Saati' Açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine cevap veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yaz saati uygulamasının stresi ve depresyonu azalttığını ifade etti. Ayrıca uygulamanın yaklaşık 6 milyar TL tasarruf sağladığını da yineledi.

2016 yılında alınan kararla birlikte yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulaması, ilk günden beri tartışılmaya devam ediyor. Saatlerin, gecelerin daha uzun olduğu kış günlerinde ileri alınmaması nedeniyle sabah işe ve okula kalkan pek çok kişi, yolculuklarını ve hatta işinin veya okulunun ilk saatini geceden farksız bir koşulda gerçekleştiriyor.

‘Tasarruf etmek’ amacıyla yürürlüğe sokulan ve geçtiğimiz haftalarda 6 milyar TL tasarruf sağladığı söylenen kalıcı yaz saati uygulaması hakkında bugün yeni ve oldukça ilginç bir açıklama daha geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine verdiği cevapta kalıcı yaz saati uygulamasının ‘kaygı, stres ve depresyon gibi’ olumsuzlukları kaldırdığını açıkladı.

Soru önergesi, uygulamanın tasarruf yerine israfa neden olduğunu yeniden hatırlattı:

Candan Yüceer, sunduğu soru önergesinde kalıcı yaz saati uygulaması kararı alınırken İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı raporun kamuoyundan sır gibi saklandığını ifade etti. Yapılan araştırmaların uygulamanın tasarruf yerine israfa neden olduğunu yansıttığını, yurttaşların karanlığa mahkûm edildiğini belirtti. Ayrıca toplum psikolojisini de olumsuz etkilediğini dillendirdi. Önergedeki sorusuysa şu şekildeydi:

“Kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği günden bu yana uygulama sayesinde enerji tasarrufu sağlanıp sağlanamadığı Bakanlığınız tarafından analiz edilmiş midir?”

“Stres, kaygı, depresyon gibi olumsuzluklar daha az yaşanıyor”

Bakan Dönmez, soru önergesinde yer alan uygulamanın psikolojiyi olumsuz etkilediği sözlerine ve enerji tasarrufu sorusuna cevap verdi. Dönmez, İTÜ çalışmalarında uygulamanın hem elektrik tüketimine olan etkisinin hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini belirtti. Ardından uygulama hakkında şunları söyledi:

“Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat Uygulaması hayata geçirilmiştir.”

Dönmez, tasarruf konusundaysa geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadan farksız bir açıklama yaparak yaklaşık 6,82 kWh, yani üç zamanlı tarifeye göre 5,94 milyar TL tasarruf edildiğini açıkladı.

Uygulamadan geri dönüş yok:

Bakan Dönmez, sözlerini “Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.” şeklinde sonlandırdı.