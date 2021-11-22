Enerji Bakanından ‘Kış Saati Uygulaması’ Açıklaması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl da kışın kapıya dayanmasıyla artan kalıcı yaz saati tartışmalarının ardından bir açıklama yaptı. Dönmez, bu uygulamayla 2016’dan bu yana 6 milyar TL tasarruf yapıldığını açıkladı.

2016 yılında alınan kararla birlikte yürürlüğe giren ‘kalıcı yaz saati’ uygulaması, hayatımıza girdiği günden beri tartışılmaya devam ediyor. Enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak gibi gerekçelerle getirilen uygulama, teknolojik altyapılarda senkronizasyon sorunları, ülkeler arası saat farkının daha da açılması ve insanların zifiri karanlıkta uyanması gibi sorunlara neden oluyordu.

Bugünse son günlerde yeniden gündeme gelen tartışmaların ardından Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den bir açıklama geldi. Dönmez, Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı açıklamada kalıcı yaz saati uygulamasının başlatıldığından bu yana toplam 6,82 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu yaptıklarını açıkladı. Bu tasarrufun parasal karşılığınınsa 6 milyar TL olduğunu belirtti.

“Avrupa Birliği de mevsimsel saat değişikliğine son verilmesini kabul etti”

Dönmez, bu açıklamasıyla birlikte 26 Mart 2019’da Avrupa Birliği’nin de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesini öngören önerinin kabul edildiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamayla kabul edilen bu öneri, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında mevsimsel saat değişikliğini ortadan kaldıracaktı. Fakat Avrupa Konseyi, bu konu hakkında henüz görüşmeye başlamadı. Bu da bu değişikliğin yakın zamanda AB’de yürürlüğe girmeyeceğini gösteriyor.

“Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine şimdiden ulaşıldı”

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasının yanı sıra Türkiye’deki yenilenebilir enerji hakkında da konuştu. Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının 2019 ve 2020’de %42’nin üzerine çıktığını, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını ifade etti.