Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın kapatıldığı süreçte yaşananlar ve Türksat 6A uydusuyla ilgili olarak Mynet'e açıklamalarda bulundu.

Son dönemde önce Instagram, devamında roblox, son olarak da Discord'a erişim engeli getirilmiş, bu süreçler sırasında da açıklamaları en çok merak edilen isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmuştu. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Instagram'ın kapatılması hakkında: META ile neler görüşüldü, görüşmeler sonrasında ne gibi kazanımlar oldu?

"Maalesef bu tür platformlar üzerinden art niyetli kişiler hemen her konuda yalan yanlış bilgiler paylaşarak sosyal medya mecralarının negatif fonksiyonunu öne çıkarıyor. Artık bazı sosyal medya platformları ciddi bir seviyede topluma, bireye, aileye, çocuklara zarar veren pozisyondadır.

Bu noktada bu platformlar bir ifade özgürlüğü meselesi olmaktan çıkıp, kişilik haklarının ve mahremiyet hakkının ihlal edildiği bir negatif özgürlük alanına dönüşüyor.

Tabii ki sosyal medyada kendini ifade etme hakkını hukuk içerisinde kullananlar için bir sözümüz yok. Kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız ve asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz. Ama en baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Bu noktada katalog suçları içerdiği hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara konu içerikleri; Meta Platforms’a bildirmiş olmamıza karşın çıkarılmaması nedeniyle verilen 2 Ağustos’ta erişimin engellenmesine ilişkin tedbir kararı aldık.

Sosyal ağ sağlayıcı ile yaptığımız görüşmelerin ardından erişim engelini 10 Ağustos’ta kaldırmıştık. Yaptığımız görüşmelerde öncelikle Instagram’ın erişimin engellenmesine konu 5651 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan katalog suçlar kapsamında tesis edilen kararların gereğini derhal yerine getirmelerini istedik. Bununla birlikte kanunda sosyal ağ sağlayıcılara özgü yükümlülükler de dahil olmak üzere mevzuata uyum sürecinde gerekli hassasiyeti göstermeleri, terör içeriklerinin engellenmesine yönelik platformlarında proaktif önlemler almaları, Türkiye’de kullanıcılarının temel hak ve özgürlüklerine yönelik müdahalelere ilişkin de uyarılarda bulunduk.

9 günlük erişim engeli süresince Instagram yetkilileriyle yoğun görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapılması gibi konularda mutabık kaldık.

Bu görüşmeler sırasında belli bir aşamaya geldik. Yakın zamanda üst düzey yöneticilerin Türkiye ziyareti olacak, görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın takip ediyoruz. Bütün sosyal medya platformları artık şunu biliyor ki Türkiye bu konuda çok kararlı.

Sosyal medyanın kimse için tehdit alanına dönüşmesine izin veremeyiz. Bakın çocuk oyunlarından tut diğer sosyal medya platformlarına yönelik olarak ciddi tedbirler alan ülkeler de var. Hatta ABD’de bazı eyaletlerde 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya ebeveynlerin izniyle girmesi gibi tedbirler konuşuluyor.

Bu noktada çocuk oyunları da dahil sosyal medyanın her mecrasının olumsuz etkilerini azaltacak tedbirleri aldıktan sonra sosyal medyanın olumlu ve pozitif işlerinin daha anlamlı ve görünür hale geleceğini düşünüyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın bunlara ilişkin adımlar da atılmaktadır. Gerektiği zaman reklam verilmesinin yasaklanması, erişim hızının azaltılması ve sonunda da engellenmesi gibi her türlü yaptırımı ve işlemleri yapabiliyoruz. Herkes de ona göre vaziyet alacak."

TÜRKSAT 6A ne zaman yörüngesine oturacak ve hangi tarihte hizmet vermeye başlayacak? Kapsama alanı ne olacak?

"Hiç şüphesiz her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile bir kez daha gösterdik.

Ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri TÜRKSAT 6A’dır. TÜRKSAT 6A’nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu. TÜRKSAT 6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi hâline de geldi.

Bildiğiniz üzere Türksat 6A uydumuz 9 Temmuz’da uzaya gönderilmesinin ardından 20 Temmuz’da 50 Derece Doğu test yörüngesine ulaştı. Söz konusu tarihten itibaren de 50 derece Doğu yörüngesinde bir dizi teste tabi tutulmaya başladı. Şu ana kadar testlerin büyük kısmı herhangi bir sorun görülmeden başarıyla tamamlandı.

Birçok yerli geliştirilen ekipmanımız sorunsuz şekilde testlerden geçti ve çalıştırıldı. Uydumuzun 50 derecede yapılan testlerinin Ekim ayı sonlarında tamamlandıktan sonra normal operasyon yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine transferini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah en geç bu yıl sonunda da uydumuzu devreye alacağız.

Şu an TÜRKSAT firmamız 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 aktif haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Ve bu 5 uydu ile yaklaşık 3,5 milyar nüfusa ulaşıyor. Şimdi TÜRKSAT 6A’nın 42 derece doğu yörüngesine hizmete girmesi ile daha önce TÜRKSAT uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunmaya başlayacağız.

TÜRKSAT 6A uydusu ile TÜRKSAT’ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek.