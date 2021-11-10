Bakanlıktan 'Cuma İndirimleri' İçin Kritik Uyarı

Ticaret Bakanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak önümüzdeki hafta gerçekleşecek cuma indirimlerine yönelik önemli uyarılar yaptı. Bakanlık, tüketicilere alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı.

Her yıl gerçekleştirilen ve ülkemizde Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle anılan Black Friday indirimleri, yeniden bir kasım ayının daha sonuna yaklaşmamızla gündeme geldi. Bu yıl 26 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan indirim günü hakkındaysa Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılar yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, cuma indiriminde e-ticaret alışverişlerinde önce zam sonra indirim gibi yanıltıcı indirimlerle birlikte lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi dezavantajların da geldiğini belirtti. Tüketiciler için dikkat edilmesi gereken başlıkları paylaşan Bakanlığın konu başlıkları şu şekildeydi:

Ticaret Bakanlığı'nın uyarıları:

Tüketiciler, gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri veya hizmetleri alarak lojistiğin aksamamasını ve bireysel bütçelerini dengelemeyi sağlayabilirler.

veya hizmetleri alarak lojistiğin aksamamasını ve bireysel bütçelerini dengelemeyi sağlayabilirler. Alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön incelemeyle satıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere yönelik müşteri destek planlarının incelenmesi mağduriyetin önüne geçilmesini sağlayabilir.

satıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere yönelik müşteri destek planlarının incelenmesi mağduriyetin önüne geçilmesini sağlayabilir. Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat konusunda aldatılmanın önüne geçebilir.

fiyat konusunda aldatılmanın önüne geçebilir. Önce zam sonra indirim tuzağına yakalanmamak için ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan ve yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekir.

ve gerçekçi olmayan ve yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekir. İnternet sitesinin adı adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sitenin sahte veya taklit olma ihtimaline karşı site adının kontrol edilmesi mağduriyeti önleyebilir.

site adının kontrol edilmesi mağduriyeti önleyebilir. Sosyal medyadaki tanıtım ve reklamlara karşı sitelerin taklit olma ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek mağduriyeti önleyebilir.

ürünü ve fiyatını kontrol etmek mağduriyeti önleyebilir. İnternet üzerinden alışverişte sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu ödeme yöntemlerinin seçilmesi güvenlik açısından önemlidir.

güvenlik açısından önemlidir. Ödeme yapmadan önce tüketiciye verilmesi gereken ön bilgilerin (satıcının unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ödenecek toplam tutar, cayma hakkına ilişkin bilgiler vb.) okunması ve bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi mağduriyeti önleyebilir.

Bakanlık tarafından inceleme şimdiden başladı:

Bakanlık, açıklamasında ayrıca aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari müeyyidelerin uygulanacağını ve özel indirim günlerine ilişkin Reklam Kurulu tarafından da resen incelemelerin başlatıldığını açıkladı. Hak kaybına uğrayan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.