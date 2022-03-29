YouTube videolarında bulunan kapak resmi ya da video küçük resmi olarak anılan thumbnail, video izleme tercihlerimizi en çok etkileyen etmenlerin başında yer alıyor. Peki YouTube thumbnail nasıl yapılır? Gelin thumbnail nedir sorusunu yanıtlayalım ve YouTube videolarınız için küçük resim oluşturabileceğiniz internet sitelerini görelim.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube’u açtığınız zaman ilk olarak zaten bildiğiniz ve abone olduğunuz kanalların videolarını izlersiniz. Ancak yeni bir video izlerken başlıktan ya da açıklamadan ziyade thumbnail olarak isimlendirilen kapak resmine bakarsınız. Küçük resim anlamına gelen thumbnail, pek çok izleyicinin video tercihi sırasında en çok dikkat ettiği alandır.

Nasıl ki iyi bir thumbnail videoya izleyici çekiyor; kötü bir thumbnail da belki muhteşem bir videonun izlenmesinin önüne geçebilir. Çünkü zaten içeriğe doyduğumuz bugünlerde, videoları seçmek için en fazla birkaç saniye ayırıyoruz ve bu süre içinde ilk dikkatimizi çeken kapak resimleri oluyor. Gelin thumbnail nedir, nasıl yapılır sorusunu yanıtlayalım ve YouTube videolarınız için küçük resim oluşturabileceğiniz internet sitelerini görelim.

Thumbnail nedir?

Direkt olarak çevirmek gerekirse thumbnail, küçük resim demektir. Kapak resmi olarak da anılan thumbnail, videolar başta olmak üzere pek çok içeriği ilk tanımlayan görseldir. Özellikle sayısız videonun olduğu YouTube gibi platformlarda thumbnail son derece önemlidir. Benzer bir önem, Instagram paylaşımları başta olmak üzere tüm içeriklerde geçerlidir çünkü bir içeriğin kendini tanıttığı ilk alan sahip olduğu thumbnail görselidir.

YouTube için thumbnail nasıl olmalı?

Gelelim yazımızın asıl konusu olan YouTube thumbnail meselesine. YouTube için en uygun thumbnail, 1280 x 720 piksel ve maksimum 2 MB boyutunda olmalıdır. Hadi diyelim olmadı, görsel genişliğinin en az 640 MB olmasına dikkat edin. Hazırlayacağınız thumbnail, videonuzun ana tanıtım malzemesi olacaktır.

Teknik detayları bir kenara bıraktığımız zaman bir thumbnail görselinin mutlaka ilgi çekici olması gerekiyor. Kapağı olduğu YouTube videosunu tam olarak anlatması son derece önemli. Thumbnail üzerinde bulunan yazılar okunur olmalı ve ilgi çekici fontlar ile renkler kullanılmalı. Yani kısaca thumbnail, videonuzun tabelasıdır ve her tabela, içeriği en iyi tanıtacak şekilde hazırlanmalıdır.

YouTube videosuna thumbnail ekleme nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan YouTube internet sitesini açın.

Buradan YouTube internet sitesini açın. Adım #2: Oluştur butonuna tıklayın.

Oluştur butonuna tıklayın. Adım #3: Video detaylarını belirleyin ve yükleme işlemini başlatın.

Video detaylarını belirleyin ve yükleme işlemini başlatın. Adım #4: Küçük Resim sekmesini genişletin.

Küçük Resim sekmesini genişletin. Adım #5: Küçük Resim Yükle yazısına tıklayın.

Küçük Resim Yükle yazısına tıklayın. Adım #6: Hazırladığınız thumbnail görselini yükleyin. ya da

Hazırladığınız thumbnail görselini yükleyin. Adım #7: Buradan YouTube Studio sayfasını açın.

Buradan YouTube Studio sayfasını açın. Adım #8: İçerik seçeneğine tıklayın.

İçerik seçeneğine tıklayın. Adım #9: Thumbnail eklemek istediğiniz videoyu açın.

Thumbnail eklemek istediğiniz videoyu açın. Adım #10: Küçük Resim sekmesini genişletin.

Küçük Resim sekmesini genişletin. Adım #11: Küçük Resim Yükle yazısına tıklayın.

Küçük Resim Yükle yazısına tıklayın. Adım #12: Hazırladığınız thumbnail görselini yükleyin.

Hazırladığınız thumbnail görselini yükleyin. Adım #13: Kaydet butonuna tıklayın.

Bir YouTube videosuna thumbnail eklemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk kez yüklediğiniz bir videoya thumbnail eklemek için ilk adımları, zaten yüklü olan bir videoya thumbnail eklemek için diğer adımları uygulayabilirsiniz. Canlı yayınlarınıza thumbnail eklemek için de ilk adımları uygulayabilirsiniz.

Thumbnail nasıl yapılır?

Adobe Photoshop ve benzeri görüntü işleme yazılımlarını kullanarak içerikleriniz için gerekli thumbnail görselini oluşturabilirsiniz. Thumbnail boyutları, platforma göre değişiklik gösterebilir. Ancak konumuz YouTube olduğu için boyutlarımız belli. Neyse ki Photoshop bilmeyenlerin bile son derece kolay bir şekilde thumbnail oluşturabilecekleri internet siteleri var.

Thumbnail yapabileceğiniz bazı internet sitesi önerileri:

Canva

Vista Create

Adobe Creative Cloud Express

Visme

Hiç bilmeyenler bile usta olacak: Canva

Canva, görsel düzenleme ve grafik tasarım konusunda adını duyurmuş platformlardan bir tanesi. Canva üzerinden kendinize özel bir YouTube thumbnail görseli hazırlayabilirsiniz. Üstelik hesap oluşturmanıza bile gerek yok. Yalnızca internet sitesini açın ve thumbnail tasarım aracını başlatın. Araç yönlendirmeleri sayesinde ben hiç bu işlerden anlamam diyenler bile birkaç dakika içinde bir thumbnail tasarlayabilir. Canva internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Binlerce hazır tasarım düzeni: Vista Create

Bilmeyenler bile thumbnail hazırlar demiştik ya, işte bunun en açık örneği Vista Create internet sitesi. Sitenin tasarım aracı o kadar başarılı ki kullanıcılarına 40 binden fazla hareketsiz tasarım düzeni ve 50 binden fazla premium tasarım düzeni sunuyor. Yapmanız gereken tek şey, tasarım aracını çalışmaktır. Aracın yönlendirmelerini takip ederek dakikalar içinde benzersiz bir thumbnail oluşturabilirsiniz. Vista Create internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Benzersiz tasarımlara imza atın: Adobe Creative Cloud Express

Adobe candır, gerisi heyecandır diyenler için buyrun Adobe Creative Cloud Express. Adobe tarafından geliştirilen bu araç üzerinden ücretsiz olarak YouTube videolarınız için thumbnail oluşturabilirsiniz. Ücretsiz bir Adobe hesabı oluşturduktan sonra sitede bulunan binlerce farklı tasarım taslağı üzerinden dilediğiniz özelleştirmeleri yaparak kendi thumbnail görselinizi oluşturabilirsiniz. Adobe Creative Cloud Express internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilenlerden bir tanesi: Visme

120’den fazla ülkede 10 milyondan fazla kişi tarafından tercih edilen bir platform olan Visme üzerinden YouTube videolarınız için ücretsiz olarak benzersiz thumbnail görselleri hazırlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan hazır şablonlar arasından video içeriğinize en uygun olanı seçtikten sonra dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Daha önce hiç tasarım yapmayanlar bile dakikalar içinde bir YouTube thumbnail görseli oluşturabilir. Visme internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Thumbnail neden önemli?

Bir kitabın kapağı, bir filmin afişi, saçımız, sakalımız, makyajımız, kıyafetimiz neden önemliyse bir içerik için de thumbnail aynı nedenle önemlidir. İster kabul edelim, ister etmeyelim hepimiz ilk düşüncelerimizi dış görünüşe bakarak oluşturuyoruz. Bir içeriğin dış görünüşü ise başlığı ve sahip olduğu thumbnail görselidir.

Daha önce hiçbir içerik tüketmediğiniz bir konuda YouTube araması yaptınız ve karşınıza sayısız seçenek çıktı. Elbette, ilk olarak başlığa bakar ve konuyla alakalı olduğundan emin olursunuz. İkinci bakacağınız yer ise o videonun thumbnail görselidir. Hiçbir kullanıcı, kötü kapak resmine sahip bir videoyu açmaz. Zaten niye açsın.

Günümüz dünyasında her konuda sayısız içerik seçeneğimiz var ve bu içeriklerden hangisini seçeceğimiz için en fazla birkaç saniye ayırıyoruz. O birkaç saniye içinde gözümüze hoş gelen ve ilgimizi çeken bir şey olmalı. İşte bu noktada devreye thumbnail giriyor ve izleyicilere, söz konusu videoyu izlerlerse pişman olmayacaklarını söylüyor. Elbette, thumbnail görselinin bile yanıltıcı olabileceğiniz hepimiz biliyoruz.

Anlaşıldığı üzere thumbnail, bir içeriğin kullanıcıya ulaşmasını sağlarken kullanabileceğiniz en etkili dikkat çekme yöntemlerinden bir tanesidir. Yanıltıcı kapak resimleri yapmaktan elbette sakınmak gerekiyor ancak reklam gibi düşünün. Kendi halinde, çok da özelliği olmayan bir ürünü bile iyi bir reklamla milyonların sevgilisi haline getirebilirsiniz. Önemli olan doğru bir içerik ile en dikkat çeken görseli hazırlamaktır.

YouTube videolarının kapak resmi ve küçük resim anlamına gelen thumbnail nedir, nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu görsel hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Thumbnail görseli hazırlarken kullandığınız farklı yöntemler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.