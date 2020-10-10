Amazon, İlk AAA Oyunu Crucible’ın Fişini Çekiyor

Amazon'un 2016 yılında duyurduğu ilk AAA oyunu Crucible, bu sene mayıs ayında oyuncular için kullanıma sunulmuştu ancak oyunun ömrü kısa oldu. Oyunun geliştiricileri, kasım ayında oyunun fişinin çekileceğini duyurdu.

Amazon, Amazon Games stüdyosu altındaki ilk AAA oyunu Crucible'ı bu sene mayıs ayında oynaması ücretsiz bir şekilde oyuncuların kullanımına sunmuştu. 2016 yılında duyurulan ve 2020 yılında çıkan oyun, çok büyük bir ilgi göremese de en azından belli bir kitlenin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Ancak mayıs ayında çıkış yapan oyun, temmuz ayında tekrardan kapalı beta sürecinde alındı. Kapalı betaya giren oyun, daha önce oyunu Steam kütüphanesine ekleyenler tarafından oynanabiliyordu. Ancak görünüşe göre bunun da sonuna gelindi.

Amazon, Crucible'ın fişini çekiyor

Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan bir blog yazısında, kapalı beta sürecinde gelen geri dönüşleri değerlendirerek geliştirme aşamasına devam etmemeye karar verildiği belirtildi. Tüm oyun içi ödemelerin geri ödemesi gerçekleştirilecek ve ekip, New World gibi diğer Amazon Games projelerine geçiş yapacak.

Eşleştirmeler tamamen kapatılmadan önce son bir oynanış testi ve topluluk kutlaması etkinliği gerçekleştirilecek. Bundan sonra ise oyuncular, 9 Kasım tarihinde sunucular tamamen kapatılana kadar sadece özel oyunlara erişebilecekler.

Amazon; Call of Duty, VALORANT ve Overwatch gibi rakiplere karşı çok fazla direnç gösteremedi. Oyun, ilk çıktığı günlerde günlük 25 bin oyuncu tarafından oynansa da kapalı betaya girmeden önceki son günlerinde günlük en yüksek oyuncu sayısı 159'a kadar düşmüştü.

Oyunun güçlü rakiplere sahip olmasının yanı sıra çok fazla tanıtımının yapılmaması da oyunun kötü gidişatına tuz biber olan etkenler arasında yer alıyor. Peki, siz Crucible'ı oynadınız mı? Oynadıysanız oyunu nasıl bulmuştunuz?