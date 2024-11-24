Baldur's Gate 3'ün konsol versiyonunda kullanılabilecek en fazla mod sayısı kısıtlandı.

Baldur's Gate 3 çok başarılı bir yapım ve pek çok "tüm zamanların en başarılı oyunları" listesinde ya zirvede yer alıyor ya da zirveyi zorluyor. Oyuna gelen mod desteği ise yapımı daha da üst seviyeye taşıyor. Öte yandan Larian'dan gelen açıklamaya göre konsol versiyonunda artık mod limiti olacak.

Larian Studios oyuncuları aslında çok da kısıtlamak istemiyor ancak konsolların işleyebileceği dosya sayısının bir limiti bulunuyor. Bu yüzden de firma, oyuna konsol versiyonda eklenebilecek mod sayısını 100 ile sınırladıklarını açıkladı.

Larian, konsolların sınırlarını gerekçe gösterdi

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Larian Studios, "Konsollardaki mod sayısı 100'ü aşmışken ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor. "Tek bir kayıtta 100'den fazla modla kim oynar?" diye sorabilirsiniz. Anlaşılan sizden bir avuç varmış." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Bilgisayarların aksine, konsollar aynı anda sadece belli sayıda dosyayı kullanabiliyor. Bir kısmınız 100'den fazla mod ile oynadığı için bize yavaş yükleme zamanları ve hatta oyun çökmeleri bildirdiniz. Size sadece oynamaya kesinlikle devam edeceğiniz modları indirmenizi tavsiye ederken konsollara 100-mod indirme sınırı getiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu düzenlemenin ardından, kaydınızda eğer 100'den fazla mod varsa oyunu "şu an için" oynayamayacağınız yönünde bildirim alacaksınız. Oyunu oynamaya devam etmek için bazı modları devre dışı bırakmak gerekecek.