Balenciaga ile PlayStation, lisanslı giyim ürünleri için özel bir iş birliği yaptı. Lüks moda evi, bu iş birliği kapsamında PlayStation 5 logolu t-shirt ve kapüşonlu sweatshirt üretecek. Üretilecek giyim ürünlerinin fiyatı ise ne yazık ki pek çoğumuz için hayal bile olamayacak düzeyde yüksek.

PlayStation, lüks moda evi Balenciaga ile bir iş birliği yaptı. Yapılan bu iş birliği, üzerinde PlayStation 5 logosu, PlayStation 5'in kumandası olan DualSense'in tuşları ve 20 Kasım, yani PlayStation 5'in çıkış tarihi olan yazılarla bezenmiş bazı giyim ürünlerini içeriyor. Buraya kadar her şey güzel gibi görünüyor olsa da giyim ürünlerinin fiyatı, bu iş birliğinin en çok konuşulan yanı olacak gibi görünüyor.

Sony'nin alt markası, daha önceki yıllarda da çeşitli iş birliklerine imza atmıştı. Ancak bu seferki, bugüne kadar alıştıklarımızdan biraz daha farklı. Zira Balenciaga ile yapılan iş birliği kapsamında üretilecek olan t-shirt ve kapüşonlu sweatshirtler, fiyatlarıyla adeta cep yakacak. Hatta bu ürünlere sahip olmak isteyen bir tüketicinin, PlayStation 5'e yapacağı ödemeden bile fazlasını yapması gerekecek.

Balenciaga'nın PlayStation lisanslı giyim ürünleri

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre yukarıdaki ürünlere sahip olmak isteyen bir PlayStation 5 hayranı, solda görmekte olduğunuz t-shirt için 675 dolar ödeme yapacak. Tercihini kapüşonlu sweatshirtler üzerinden yapmak isteyen bir tüketicinin yapması gereken ödeme ise 875 dolar. Bu fiyatlar, yalnızca Türkiye değil diğer ülkelerdeki tüketiciler için de azımsanamayacak seviyede yüksek.

Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Balenciaga'nın PlayStation lisanslı kapüşonlu sweatshirt ve t-shirtünü nasıl buldunuz? Ayrıca bir milyoner olsanız bile böyle bir ürüne bu kadar para vermek ister miydiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.