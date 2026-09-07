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Amazon Kargo Uçağı Pistten Çıktı: En Az 5 Ölü, 5 Yaralı Var!

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Miami'de pistten çıkıp araçlara çarpan Amazon kargo uçağının alev alması sonucu meydana gelen kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Amazon Kargo Uçağı Pistten Çıktı: En Az 5 Ölü, 5 Yaralı Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon Prime Air adına 21Air tarafından işletilen bir kargo uçağı, pazar günü Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kaza yaptı.

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San Juan, Porto Riko’daki Muñoz Marín Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 767-300 tipi uçağın karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İniş sırasında pistten çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın iniş anında dengesini kaybettiği, pisti aşarak çevredeki araçlara çarptığı ve ardından kanatlarından birinin alev aldığı görüldü. Olay yerine 200'den fazla itfaiyeci sevk edilirken, Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava düzenlediği basın toplantısında arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Yıkıcı kazada hayatını kaybedenlerin uçak mürettebatı mı yoksa araçlardakiler mi olduğu henüz netlik kazanmazken, pilot ve ikinci pilotun kokpitte sıkıştığı, bir kişinin ise bir aracın altından kurtarıldığı bildirildi. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Amazon, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını doğruladı.

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