Sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video, internet kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Bu videoda fırtına nedeniyle denize düştüğüne inanılan bir konteyner bulan balıkçılar yer alıyordu. Merakları nedeniyle konteynerde delik açıp ne olduğuna bakan balıkçılar, binlerce iPhone 12 bulduklarını görünce sevinç çığlıkları attılar.

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya platformlarına çok ilginç bir görüntü düştü. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan bu videoda, fırtına nedeniyle denize düştüğü düşünülen bir konteyner, balıkçılar tarafından şans eseri bulunuyordu. İçinde ne olduğunu merak ederek konteynerde küçük bir delik açan balıklar, gördükleri karşısında hem büyük bir sevinç hem de şaşkınlık dalgasına katıldılar. Zira o konteyner, ağzına kadar iPhone 12 doluydu.

Videonun sosyal medyaya düşmesi, kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Kimi mizahşörler, söz konusu konteynerin kendine ait olduğunu söylerken, kimileriyse bu cihazların kayıtsız olduğunu, haliyle de çalışmayacağını savundular. Ayrıca ağzına kadar dolu olan konteynerin açıldığı sırada bazı telefonların denize düşmesi, kimi internet kullanıcılarının içini sızlattı.

İşte o videodan bir görüntü

Viral hale gelen video, olayla ilgili çok kısa bir kesit sunuyor. Ancak videonun kapanmasının ardından neler yaşandığı, cihazlara ve balıkçılara ne olduğu kimse tarafından bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden ya da konyternerin bulunduğu ülkedeki yetkililerden de herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer o videoyu izlemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.