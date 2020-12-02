Resmi Gazete'de bugün itibarıyla yayımlanan tebliğe göre yıl sonuna kadar balon balığı avlayanlar, kuyruk başına 5 TL teşvik ödülü alacaklar.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, bugün (2 Aralık) itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2020’den itibaren (2021 değil) geçerli olacak tebliğde belirtilen teşvik için kuyruk alımı, 31 Aralık 2020 itibarıyla ya da öncesinde 1 milyon kuyruğa ulaşılması halinde son bulacak.

Balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konan teşviğe göre Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara balon balığı kuyruğu başına 5 TL teşvik ödemesi yapılacak.

Avlanan balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılmayacak

Tebliğe göre kuyruk alımı, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.

Yine tebliğe göre destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Ayrıca balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Neden balon balıklarıyla ilgili böyle bir teşvik düzenlendi?

Balon balıkları, hem denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe hem de balıkçıların av araçlarına zarar veren bir balık türü oldukları için Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıları balon balıklarını avlamaya teşvik etmek adına böyle bir tebliğ yayınlamış durumda. Amaç, hem balıkçılık faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi hem de biyolojik çeşitliliğin kontrol altında varlığını sürdürebilmesi.