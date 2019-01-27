Fotoğrafçılık alanında birçok engelle karşılaşmış ancak kendine belirli dersler çıkarmış olan amatör bir fotoğrafçının tavsiyelerini sizler için derledik.

Belirli bir konuda kendimizi geliştirmek istediğimiz zaman önümüze bazı engeller çıkabiliyor. Bu engellerin bazıları elimizde olmayan sebeplerden dolayı çıkıyor gibi görünse de bazen kendimizi bahanelerin arkasına saklanırken bulabiliriz.

Eğer böyle bir durum sizin de başınıza geldiyse ya da böyle bir durumun içerisindeyseniz bazı şeyleri kendinize itiraf etmenizin zamanı gelmiş demektir.

Bugünkü haberimizde amatör bir fotoğrafçının fotoğrafçılık konusundaki itiraflarına değineceğiz.

Kameranızdaki kusurlara odaklanmak yalnızca yeni bir kamera almak için uydurduğunuz bir bahanedir. Bunun üstesinde gelmek için kameranızın incelemelerini yeniden okuyabilirsiniz. Bunu yaptığınızda kamerayı alma sebeplerinizi tekrardan hatırlayacaksınız. Şu an için Sony, Olympus, Canon ya da Nikon gibi markaların DSLR ve aynasız kameraları amatör fotoğrafçılar ya da fotoğraf meraklıları için yeter de artar durumda. Kameranızla gelen kullanım kılavuzunu okumak o kadar da kötü bir fikir değil. Kameranızı ne kadar fazla kullanırsanız kameranızın eksik yönleri o kadar önemini kaybeder. Kameranızın birçok kısıtlaması yaratıcı düşünce sayesinde ortadan kalkacaktır. Bir görselin kalitesi konusuna takmak üretkenliğinizi düşürür. Fotoğrafınızın köşelerinde bulanıklıklar olduğu için fotoğrafınızın kötü olduğunu düşünüyorsanız fotoğrafınız başlangıç için iyi değil demektir. Ele aldığınız konu ve sizin alana olan yorumunuz sizin duygusal yansımanızı ortaya koyacaktır. Fotoğrafınızın köşesindeki bulanıklık ya da efektler değil.

Onlarca fotoğraf forumunu inceleyip binlerce paylaşımı analiz ettikten sonra öznel bir gözleme sahip oldum: Bir insan ekipmanına ne kadar takıntılıysa iyi bir iş ortaya koyma olasılığı o kadar azalıyor. Basit lenslerle çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Dahası, profesyonel değilseniz lenslerin önemi daha da azalıyor. Almanız gereken lensler konusunda bu kadar takıntılı olmayın. En önemli olanları belirleyin. Bir adet zum lens bile yeterli olacaktır. Kendi fotoğrafçılık yeteneklerinizi geliştirerek fotoğrafçı kişiliğinizi iyileştirmek, çok daha başarılı işler ortaya koymanızı sağlayacak servet değerindeki kameraları almayı hayal etmenizden çok daha zordur.

Görüntü düzenlemenin en temel özelliklerini anlamak, yalnızca rahat olduğunuz uygulamada istediğiniz özelliği sağlayan tuşu öğrenmekten çok daha önemlidir. Eğer ‘keskinleştirme’nin ne olduğunu biliyorsanız ve ‘eğriler’ kavramını çözdüyseniz, uygulama değiştirdiğinizde bir sorun yaşamazsınız. Öğrenmek zordur ancak sizi daha iyi hale getirir. Karşılaştırma yapmak kolaydır ancak sizi perişan eder. Birçok fotoğraf yarışması yalnızca zaman kaybıdır. Yeteneklerinizi geliştirmeye, kendi tarzınızı bulmaya ve bağlantılar kurmaya odaklanın. Yedekleme bir gün hayatınızı kurtaracaktır. Yedekleyin.

Amatör bir fotoğrafçının başarı öğütleri alanda bir rehber arayanlar için uygun bir öncü olur mu bilmiyoruz ancak aynı yollardan geçip kendi yolunu çizmiş birinin yorumlarının fazlasıyla değerli olabileceğini düşünüyoruz. Belirli hedeflere emin adımlarla yürüyüp karşınıza çıkan engelleri de imkansız olarak görmeyip bir çözüm yöntemi aramanızı öneriyoruz. Çünkü Albert Camus’nün de söylediği gibi: “Bir insanın yenilgileri koşulları değil, o insanın kendisini tanımlar.”