Florida'da bir zamanlar devasa bir havaalanı kurulma yolunda ilerleniyordu. Geleceğin havaalanı olarak anılacak bu pist, çok geçmeden bomboş bir araziye döndü.

Bugün Florida'nın ortasında, yemyeşil, kocaman bir pist terk edilmiş şekilde duruyor. Büyük bir hayalle inşasına başlanan Everglades Jetport, süpersonik jetler için tasarlanmıştı.

Dünyanın dört bir yanından ABD'ye süpersonik jetleriyle gelen varlıklı kişilerin kullanabileceği ünlü bir yer olması planlanırken ismi tarihe karıştı. Geriye ise bataklığın ortasındaki yalnız, büyük ve neden orada olduğu anlamlandırılamayan bir pist kaldı.

Burası, Dade-Collier Training and Transition Airport olarak biliniyor.

Diğer adı Everglades Jetport olan bu tesis; 1960'ların ortalarında, geleceğin havalimanı olarak tanıtılmıştı. O dönemde, dünyanın dört bir yanından gelen ve süpersonik uçaklarla seyahat eden milyonlarca yolcu, Miami'ye ulaşmak için bu havalimanını kullanacaktı.

Concorde gibi Avrupa'da geliştirilen süpersonik uçakların yanı sıra ABD'de de Boeing 2707 adında bir proje bulunuyordu. Bu vizyonla Miami'nin batısında, dünyanın en büyük havalimanı projesi başlatıldı.

Google Haritalar'daki görüntüsü.

Google Haritalar'dan bölgeye bakıldığında, Dade-Collier Training and Transition Airport​ olarak tanımlanan bir alan görünüyor. Aslında süpersonik ticari jetlerin iniş ve kalkış yapacağı bir alan olarak tasarlandığını söyleyebiliriz.

1960'ların başlarında burası, şehri Meksika Körfezi'ndeki Napoli'ye bağlayan otoyol boyunca şekillendi.

Boeing 2707

O dönemde, süpersonik Boeing 2707 gibi uçaklar geliştiriliyordu ve hava yolculuğunun hızla yayıldığı bir dönemdi. Everglades bölgesi de gürültü kısıtlaması olmadan bu tür uçaklara hizmet verebilecek ideal bir havalimanı konumundaydı.

101 kilometrekarelik geniş alanıyla planlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması bekleniyordu ve 6 pistiyle New York John F. Kennedy Havalimanı'nın beş katı büyüklüğündeydi.

1968'de, Dade İlçesi Liman İdaresi tarafından 52 milyon dolarlık tahvil çıkarıldı ve Federal Havacılık İdaresi, jet limanının inşaatına başlamak için 500.000 dolarlık bir katkıda bulundu.

Ancak 1970'lerin başında yakıt fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde artışı ve çevrecilik hareketinin yükselişiyle süpersonik uçaklarla yapılan yolculuğa olan ilgi azaldı.

Bu durum, 20 Mayıs 1971'de ABD Temsilciler Meclisi'nin projenin finansmanını iptal etmesi ve Boeing 2707 programının durdurulması, Jetport'un inşaatını aniden sonlandırdı.

Bölgenin faaliyeti sınırlı kalsa da 1970'ler ve 80’ler boyunca, özellikle Pan American World Airways ve Eastern Airlines gibi hava yolları için pilot eğitiminde aktif olarak kullanıldı. Ancak 1990'ların başında bu büyük hava yollarının kapanmasıyla büyük jetler Jetport'u teker teker terk etti.

Günümüzde burası, 08.00 ila 17.30 saatleri arasında trafiğe açılıyor, sadece sınırlı sayıda eğitim uçuşuna ve çok acil inişlere izin veriliyor.

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