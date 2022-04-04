İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı TİHA’nın Özellikleri

Yaşanan pek çok olumsuz gelişmeye rağmen, ülkemizin yerli savunma sanayimiz son yıllarda gerçekten hayran bırakan başarılara imza atıyor. Yerli üretim savunma sistemlerimizi oluşturmada büyük rol oynayan Akıncı TİHA yani Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde hepimizi güvende hissettiriyor.
Bayraktar Akıncı olarak da anılan Akıncı TİHA, yalnızca kendisi yerli üretim olmakla kalmıyor; kullandığı mühimmat, füze, bomba ve yer kontrol istasyonuyla da tamamen bize ait. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan hem de dünyanın pek çok farklı ülkesinin ordusuna da ihraç edilen Akıncı TİHA’nın öne çıkan özelliklerine yakından bakalım ve sahip olduğu teknolojiyi biraz daha yakından tanıyalım.
Bilmeyenler için, Akıncı TİHA nedir?
Havacılık ve savunma sektöründe hizmet veren Baykar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar Akıncı ya da daha çok bilinen adıyla Akıncı TİHA, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfında üretilmiş olan bir taarruzi insansız hava aracıdır. Yerli üretim olan Akıncı TİHA, ilk kez 2019 yılında havalanmış ve 2021 yılının Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.
Akıncı TİHA, 2009 yılında üretilmiş olan Bayraktar TB2 insansız hava aracının bir üst modelidir. Sahip olduğu elektronik destek podu, engel tespit radarı, uydu haberleşme sistemi ve sentetik açıklı radar gibi pek çok farklı teknoloji sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor ve bombardıman icrası sayesinde savaş uçaklarının yükünü hafifletiyor.
Bir tek hava aracının yerli üretim olması elbette genel kullanım için yeterli değildir. Bu nedenle Akıncı TİHA’nın yer kontrol istasyonu da Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yerli üretimdir. Akıncı TİHA’nın kullandığı L-UMTAS, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, MAM-C, MAM-L, SOM-A, MK-81, MK-82, MK-83, Gökdoğan, Bozdoğan, Bozok, Cirit gibi tüm bombalar, mühimmatlar ve füzeler de yerli üretimdir.
Akıncı TİHA uçuş özellikleri:
- 40 bin feet uçuş irtifası
- Havada kalış süresi 24 saat
- Çift yedekli LOS
- Çift yedekli SATCOM
- Tam otomatik uçuş kontrol sistemi
- Triple Redundant olarak adlandırılan üç yedekli otopilot sistemi
- Yer sistemlerine bağlı olmadan otomatik iniş ve kalkış yapma özelliği
- GPS kullanımı olmadan dahili sensör füzyonu kullanarak seyir
Akıncı TİHA’nın gelişmiş teknolojik özellikleri:
- İnsan kontrolü olmadan tam otomatik rota takibi ve seyir
- Sensör füzyonu ile otomatik olarak hassas iniş ve kalkış
- İnsan kontrolü olmadan park etme
- Yarı otonom uçuş modu
- Hata toleransına sahip üç yedeği bulunan sensör füzyonu
- Çapraz yedek destekli yer kontrol istasyon sistemi
- Özgün yedeklere sahip servo aktüatör birimler
- Özgün yedeklere sahip lityum tabanlı batarya birimleri
Akıcı TİHA yer kontrol istasyon özellikleri:
- NATO onaylı Spek ACE-III Şeltır
- Gelişmiş telsiz sistemleri
- Akıncı TİHA kontrolü için pilot konsolu
- İstasyon içi konuşma sistemleri
- Faydalı yük kontrolünü sağlayan için operatör konsolu
- Görüntü değerlendirme konsolu
- Rack tip olarak adlandırılan kabinler
- Gelişmiş güç sistemleri
- Özel filtreler
- Kontrol edilebilen güç kaynağı birimleri
- Özel olarak geliştirilmiş askeri tipte iki klima ünitesi
- NBC filtre sistemi
Akıncı TİHA’nın en az kendisi kadar, kontrol edildiği yer kontrol istasyonları da büyük öneme sahip. Üç farklı tipte sunulan yer kontrol istasyonları sayesinde sahada bile Akıncı TİHA kontrolü başarıyla sağlanabiliyor. Oda tipi olarak adlandırılan yer kontrol istasyonları ile aynı anda çoklu görev yapabildikleri için merkezi kontrol noktası oluşturabiliyorlar.
Akıncı TİHA teknik özellikleri:
- LOS & BLOS haberleşme menzili
- 30 bin feet operasyonel irtifa
- 40 bin feet maksimum irtifa
- 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi
- Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT ISR
- Lazer güdümlü akıllı mühimmatlar ve uzun menzilli füzeler
- 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor itki tipi
- Piste otomatik olarak iniş ve kalkış
- 6 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı
- 24 saat havada kalış
- 20 metre kanat açıklığı
- 4.1 metre yükseklik
- 12.2 metre yükseklik
- 150 knots seyir hızı
- 195 knots maksimum hız
Türk Silahlı Kuvvetleri başka hangi İHA'ları kullanıyor?
- Bayraktar TB2
- Bayraktar DİHA
- Bayraktar Mini İHA
Bayraktar TB2
Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar TB2, kendine özel bütünleşik ağ tabanlı bir sisteme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılan TB2, 400 bin saatten fazla kullanılmıştır. Katar, Ukrayna, Azerbaycan gibi pek çok farklı ülke tarafında da kullanılmaktadır. Teknik özellikleri şu şekilde;
- Operasyonel irtifa 18 bin feet
- Maksimum irtifa 25 bin feet
- Maksimum hava kalış süresi 27 saat
- Triple Redundant olarak adlandırılan 3 yedekli otopilot sistemi
- Tam otomatik iniş ve kalkış
- GPS kullanımı olmadan dahili sensör füzyonu kullanarak seyir
Bayraktar DİHA
Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar DİHA otomatik rota takibi, çember atma, eve dönüş modu, hedef takibi gibi pek çok farklı moda sahip olan bir uçuş kontrol sistemi kullanmaktadır. Otonom iniş, otonom kalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gibi özellikler ise onu modern dünyada öne çıkarıyor. Teknik özellikleri şu şekilde;
- Haberleşme menzili 150 km
- Seyir hızı 45 - 50 knot
- Maksimum hız 80 knot
- Operasyonel irtifa 9 bin feet
- İrtifa tavanı 12 bin feet
- Havada kalma süresi 12 saat
- Kanat açıklığı 5 metre
- Uzunluk 1.5 metre
- Azami kalkış ağırlığı 30 kg
- Faydalı yük kapasitesi 5 kg
Bayraktar Mini İHA
Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar Mini İHA, ülkemizin ilk mini robot hava aracı sistemidir. İlk kez 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlamıştır. Büyük insansız hava araçlarının ulaşmakta zorlandığı coğrafi ve meteorolojik koşullarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Teknik özellikleri şu şekilde;
- Haberleşme menzili 15 km
- Seyir hızı 30 - 40 knot
- Havada kalma süresi 60 - 80 dakika
- Kanat açıklığı 2 metre
- Uzunlu 1.2 metre
- Otomatik iniş ve kalkış
- Operasyonel irtifa 2 bin feet
- 2 eksen gündüz ve gece kamerası
- Fırçasız elektrik motorlu itki
Savunma sanayimizin gözdesi yerli üretim taarruzi insansız hava aracımız Bayraktar Akıncı ya da bilinen adıyla Akıncı TİHA’nın öne çıkan özelliklerini listeledik ve kısaca bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Akıncı TİHA hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.