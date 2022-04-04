İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı TİHA’nın Özellikleri

Savunma sanayimizin yerli üretimlerinden biri olan ve Bayraktar Akıncı adıyla da anılan Akıncı TİHA yani Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ülkemizin modern teknoloji ile uyumlu en önemli savunma sistemlerinin oluşturulmasında büyük rol oynuyor. Akıncı TİHA’nın özelliklerine gelin yakından bakalım.

Yaşanan pek çok olumsuz gelişmeye rağmen, ülkemizin yerli savunma sanayimiz son yıllarda gerçekten hayran bırakan başarılara imza atıyor. Yerli üretim savunma sistemlerimizi oluşturmada büyük rol oynayan Akıncı TİHA yani Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde hepimizi güvende hissettiriyor.

Bayraktar Akıncı olarak da anılan Akıncı TİHA, yalnızca kendisi yerli üretim olmakla kalmıyor; kullandığı mühimmat, füze, bomba ve yer kontrol istasyonuyla da tamamen bize ait. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan hem de dünyanın pek çok farklı ülkesinin ordusuna da ihraç edilen Akıncı TİHA’nın öne çıkan özelliklerine yakından bakalım ve sahip olduğu teknolojiyi biraz daha yakından tanıyalım.

Bilmeyenler için, Akıncı TİHA nedir?

Havacılık ve savunma sektöründe hizmet veren Baykar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar Akıncı ya da daha çok bilinen adıyla Akıncı TİHA, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfında üretilmiş olan bir taarruzi insansız hava aracıdır. Yerli üretim olan Akıncı TİHA, ilk kez 2019 yılında havalanmış ve 2021 yılının Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.

Akıncı TİHA, 2009 yılında üretilmiş olan Bayraktar TB2 insansız hava aracının bir üst modelidir. Sahip olduğu elektronik destek podu, engel tespit radarı, uydu haberleşme sistemi ve sentetik açıklı radar gibi pek çok farklı teknoloji sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor ve bombardıman icrası sayesinde savaş uçaklarının yükünü hafifletiyor.

Bir tek hava aracının yerli üretim olması elbette genel kullanım için yeterli değildir. Bu nedenle Akıncı TİHA’nın yer kontrol istasyonu da Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yerli üretimdir. Akıncı TİHA’nın kullandığı L-UMTAS, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, MAM-C, MAM-L, SOM-A, MK-81, MK-82, MK-83, Gökdoğan, Bozdoğan, Bozok, Cirit gibi tüm bombalar, mühimmatlar ve füzeler de yerli üretimdir.

Akıncı TİHA uçuş özellikleri:

40 bin feet uçuş irtifası

Havada kalış süresi 24 saat

Çift yedekli LOS

Çift yedekli SATCOM

Tam otomatik uçuş kontrol sistemi

Triple Redundant olarak adlandırılan üç yedekli otopilot sistemi

Yer sistemlerine bağlı olmadan otomatik iniş ve kalkış yapma özelliği

GPS kullanımı olmadan dahili sensör füzyonu kullanarak seyir

Akıncı TİHA’nın gelişmiş teknolojik özellikleri:

İnsan kontrolü olmadan tam otomatik rota takibi ve seyir

Sensör füzyonu ile otomatik olarak hassas iniş ve kalkış

İnsan kontrolü olmadan park etme

Yarı otonom uçuş modu

Hata toleransına sahip üç yedeği bulunan sensör füzyonu

Çapraz yedek destekli yer kontrol istasyon sistemi

Özgün yedeklere sahip servo aktüatör birimler

Özgün yedeklere sahip lityum tabanlı batarya birimleri

Akıcı TİHA yer kontrol istasyon özellikleri:

NATO onaylı Spek ACE-III Şeltır

Gelişmiş telsiz sistemleri

Akıncı TİHA kontrolü için pilot konsolu

İstasyon içi konuşma sistemleri

Faydalı yük kontrolünü sağlayan için operatör konsolu

Görüntü değerlendirme konsolu

Rack tip olarak adlandırılan kabinler

Gelişmiş güç sistemleri

Özel filtreler

Kontrol edilebilen güç kaynağı birimleri

Özel olarak geliştirilmiş askeri tipte iki klima ünitesi

NBC filtre sistemi

Akıncı TİHA’nın en az kendisi kadar, kontrol edildiği yer kontrol istasyonları da büyük öneme sahip. Üç farklı tipte sunulan yer kontrol istasyonları sayesinde sahada bile Akıncı TİHA kontrolü başarıyla sağlanabiliyor. Oda tipi olarak adlandırılan yer kontrol istasyonları ile aynı anda çoklu görev yapabildikleri için merkezi kontrol noktası oluşturabiliyorlar.

Akıncı TİHA teknik özellikleri:

LOS & BLOS haberleşme menzili

30 bin feet operasyonel irtifa

40 bin feet maksimum irtifa

1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT ISR

Lazer güdümlü akıllı mühimmatlar ve uzun menzilli füzeler

2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor itki tipi

Piste otomatik olarak iniş ve kalkış

6 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı

24 saat havada kalış

20 metre kanat açıklığı

4.1 metre yükseklik

12.2 metre yükseklik

150 knots seyir hızı

195 knots maksimum hız

Türk Silahlı Kuvvetleri başka hangi İHA'ları kullanıyor?

Bayraktar TB2

Bayraktar DİHA

Bayraktar Mini İHA

Bayraktar TB2

Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar TB2, kendine özel bütünleşik ağ tabanlı bir sisteme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılan TB2, 400 bin saatten fazla kullanılmıştır. Katar, Ukrayna, Azerbaycan gibi pek çok farklı ülke tarafında da kullanılmaktadır. Teknik özellikleri şu şekilde;

Operasyonel irtifa 18 bin feet

Maksimum irtifa 25 bin feet

Maksimum hava kalış süresi 27 saat

Triple Redundant olarak adlandırılan 3 yedekli otopilot sistemi

Tam otomatik iniş ve kalkış

GPS kullanımı olmadan dahili sensör füzyonu kullanarak seyir

Bayraktar DİHA

Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar DİHA otomatik rota takibi, çember atma, eve dönüş modu, hedef takibi gibi pek çok farklı moda sahip olan bir uçuş kontrol sistemi kullanmaktadır. Otonom iniş, otonom kalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gibi özellikler ise onu modern dünyada öne çıkarıyor. Teknik özellikleri şu şekilde;

Haberleşme menzili 150 km

Seyir hızı 45 - 50 knot

Maksimum hız 80 knot

Operasyonel irtifa 9 bin feet

İrtifa tavanı 12 bin feet

Havada kalma süresi 12 saat

Kanat açıklığı 5 metre

Uzunluk 1.5 metre

Azami kalkış ağırlığı 30 kg

Faydalı yük kapasitesi 5 kg

Bayraktar Mini İHA

Bayraktar Teknoloji şirketi tarafından üretilmiş olan Bayraktar Mini İHA, ülkemizin ilk mini robot hava aracı sistemidir. İlk kez 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlamıştır. Büyük insansız hava araçlarının ulaşmakta zorlandığı coğrafi ve meteorolojik koşullarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Teknik özellikleri şu şekilde;

Haberleşme menzili 15 km

Seyir hızı 30 - 40 knot

Havada kalma süresi 60 - 80 dakika

Kanat açıklığı 2 metre

Uzunlu 1.2 metre

Otomatik iniş ve kalkış

Operasyonel irtifa 2 bin feet

2 eksen gündüz ve gece kamerası

Fırçasız elektrik motorlu itki

Savunma sanayimizin gözdesi yerli üretim taarruzi insansız hava aracımız Bayraktar Akıncı ya da bilinen adıyla Akıncı TİHA’nın öne çıkan özelliklerini listeledik ve kısaca bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Akıncı TİHA hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.