Bayram harçlığı… Yalnızca büyüklerimizin ellerini öptüğümüz için kazandığımız eşsiz bir ödül. Eller öpülüp harçlıklar toplandıktan sonra da kuzenlerle ya da arkadaşlarla güzel bir gün geçirebiliriz! Peki acaba dolu dolu, 'eski bayramlardaki' gibi bir gün geçirmek kaça patlıyordur?

Tabii kaç para gerekeceği gün içinde yapmayı planladıklarınıza göre değişecektir. Ama bayram harçlıklarıyla geçirilen bir günün olmazsa olmazları da var tabii.

Mesela sinemaya gitmek ve mutlaka patlamış mısır almak, çıkışta birer hamburger patlatmak, tam da mideler ağzına kadar doluyken ufak bir çılgınlık yapıp lunaparka gitmek, akşam olmaya başlayınca da evin yolunu tutmadan önce bir kafeye oturup hep birlikte çay, kahve, oralet içmek gibi… Elde kalanlarla da kendinize uzun zamandır istediğiniz 'o şey' her neyse onu almak belki.

Şimdi eller öpülüp cüzdanlar dolduysa çıkalım, sinemanın yolunu tutalım;

Sinema bileti fiyatları da patlamış mısır + kola gibi menü fiyatları da değişken. Ama ortalama kişi başı fiyatlara bir bakalım;

Dümdüz film izlesek yeter, zaten muhtemelen kötü bir korku filmine gideriz derseniz; 150 TL

Ama yok '2023 yılında ne dümdüz filmi, ben IMAX'te Jonh Wick 4 izleyeceğim' derseniz; 300 TL'yi gözden çıkarmanız gerek...

Film bitti, salondan çıktınız. Herkesin karnı acıktı; o zaman adres belli;

Herkesin tercihi farklı olabilir diye birkaç seçeneğe göz attım. Fiyatları görünce iştahınız biraz azalacak olsa da durumlar şöyle;

''Whooper'sız bayram gezmesi olmaz'' derseniz; 140 TL

''Whooper mı, ben Big Mac yerim'' derseniz; yine 140 TL

''KFC'den bi menü patlatır geçerim'' derseniz; 120 TL

''Ben pizzacıyım'' diyenlerdenseniz de 130 TL

Hamburgerin de, tavuğun da, pizzanın da daha 'sağlıklı' versiyonlarını yemek isterseniz, bu fiyatları 170 TL seviyesine doğru çekmeniz gerekir.

Neyse sağlık olsun, yemekler yendi, karınlar doydu. Biraz gezinip oradan da lunaparka uğramamak olmaz tabii;

Lunaparklarda bilet fiyatları 20-30TL arası. Ama kim bir oyuncağa binip lunaparktan çıkar ki? Bunun gondolu var, çarpışan arabaları var, hız treni var, dönme dolabı, kamikazesi, balerini var... O yüzden toplu bilet alıp beynimiz akana kadar istediğimiz her oyuncağı denemek lazım.

10'lu bilet alsak yeter gibi; onun da fiyatı ortalama 175 TL

Evet, lunapark macerası da bitti. Epey yorulduk yalnız. Evlere dağılmadan biraz oturup soluklansak, bir şeyler içsek hiç de fena olmaz;

Birer bol tatlandırıcılı soğuk kahve, dümdüz çay ya da oralet. Seçim sizin.

''Sadece bir şeyler içerim, bana yeter'' derseniz cebinizden 50 lira daha kesin çıkacak.

''Ben abartmayhı severim, kesin yanında da bir tatlı söylerim'' derseniz, ortalama 100 TL'ye masadan kalkabilirsiniz.

Gün bitti, ama siz de bittiniz. Sıra geldi kendinize ''bayramda harçlığımla alırım'' dediğiniz o şeyi almaya.

Tabii burada seçenekler sınırsız. Bir kulaklık, çanta, kitap ya da bir gitar almak istiyor olabilirsiniz. Fiyatlarsa yine can sıkıcı... En uygun olanlarından birkaç seçeneğin ortalama fiyatları şöyle;

Kulaklık: 750 TL

Çanta: 300 TL

Kitap: 50 TL

Klasik gitar: 1500 TL

Bu koca gün ne kadara patladı dersiniz?

Yol parasını da eklersek;

En uygun seçeneklerle hesapladığımızda; 545 TL

En pahalı seçeneklerle hesapladığımızda; 2.225 TL

Tabii arkadaşlar...

Ben en son harçlık toplayıp bayram gezmesi yaptığımda dolar 1,5 TL seviyesindeydi. Bize harçlık olarak verilen en büyük banknot, nadir görülen 50 TL oluyordu. 1 TL'lik banknot harçlık almışlığım bile var.

Ben bütün bu saydıklarımı, ilk adımda harcanan paralara fazlasıyla yaptığımızı hatırlıyorum. Şimdilerde harçlık piyasasında durum nedir bilemiyorum, sizce bu saydıklarımı sadece harçlıklarla yapmak mümkün mü? Yorumlarda bekliyorum!

Herkese iyi bayramlar!