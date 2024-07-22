Hiç merak ettiniz mi? Neden New York, New Jersey, New Mexico gibi eyaletlerin isimlerinin başında "New" kelimesi yer alır? Bu içerikte açıklıyoruz.

Ülkemiz de dahil olmak üzere çoğu yerde farklı bölgelerin birbirinden farklı isimlere sahip olduğunu görürüz.

Ancak neden Amerika’daki bazı eyaletlerin isimleri “yeni” anlamına gelen “new” kelimesi ile başlar?

Temel sebebi bu bölgelerin, Avrupalı kaşifler ve kolonistler tarafından, eski dünyadaki yerlerin isimleriyle adlandırılması.

Bu eyaletlerin isimlerin başındaki "new" kelimesi, genellikle bu bölgelerin keşfinden sonra eskiden bilinen bir bölgeye atıfta bulunarak isimlendirilmesinden dolayı var.

Yani, söz konusu bölgeleri keşfeden Avrupalı kaşifler ve kolonistler, yeni keşfedilen veya kolonileştirilen toprakların, kendi memleketlerindeki yerleri anımsatmasını sağlamak amacıyla memleketlerinin başına “new” (yeni) kelimesini ekliyor.

"New" kelimesi aynı zamanda yeni bir başlangıcın, umut dolu bir geleceğin ve yeni fırsatların sembolü olarak da kullanılıyor.

Yeni bölgeye göçen göçmenler için, yeni bir dünyaya ayak basmak, yeni bir hayat kurma şansını ifade ediyor.

Ayrıca var olan bir bölgenin ismiyle anılan bu yeni topraklar, göçmenler ve kolonistler için bir aidiyet hissi yaratmasının amaçlandığı da belirtiliyor.

Örneğin New York’un adı eskiden New Amsterdam’dı!

1664 yılında İngilizlerin New Amsterdam isimli bölgeyi Hollandalılardan almasının ardından New Amsterdam olarak anılan bu bölge, İngiltere'deki York Dükü'nün onuruna "New York" olarak adlandırdı.

Benzer şekilde isimlendirilen bazı şehirlerin isimleri nereden geliyor ona da bakalım.

New Jersey şehrinin ismiyse, İngiltere'nin Jersey adasından geliyor. 17. yüzyılda, Sir George Carteret bu bölgede kurduğu yeni koloniyi kendi memleketi olan Jersey adasının şerefine adlandırmış.

New Mexico ise İspanyollar tarafından İspanya'daki Meksika Vadisi'nden esinlenerek "Nuevo México" olarak adlandırılmış.

Yeni Zelanda (New Zelland) olarak tanıdığımız ülke için de aynı durum geçerli. Hollandalıların bölgeyi keşfetmesinin ardından bölgeye Hollanda’daki Zeeland şehrine ithafen Yeni Zelanda adı verilmiş.

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