Hamburg, Salzburg… Avrupa ülkelerindeki pek çok şehrin ismi 'burg' ile bitiyor. Peki bu 'burg' ifadesi tam olarak ne anlama geliyor, neden pek çok şehrin isminde yer alıyor?

İlk anlamı şu ankinden çok daha farklı olan bu kelime, zamanla değişimlere uğramış.

Gelin biraz deha detaylarına inelim.

'Burg', genellikle eski dönemlerden kalma kaleleri veya şatoları ifade eden bir terimdi.

Almanca kökenli olan bu kelime, Orta Çağ Avrupası'ndaki şehirlerin ve kasabaların merkezinde yer alan savunma yapılarını tanımlamak için kullanılıyordu.

Almanca dışında bir örnek verecek olursak, burg kelimesinin benzer formları yine Cermen dillerinde de bulunuyor. Örneğin İngilizcede 'burgh' olarak ifade ediliyor.

Mesela Salzburg’u ele alalım.

'Salz' (tuz) ve 'Burg' (kale) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Orta Çağ'da Salzburg, çevresindeki Alp Dağları'nda bulunan zengin tuz madenleri nedeniyle önemli bir ticaret merkezi statüsündeydi. 'Burg' kelimesi de şehirdeki savunma yapılarını işaret ediyordu.

Slavca, Farsça, İrlandaca gibi dillerde de kelimenin anlamının 'yüksek' olduğunu görüyoruz. Tabii ki dile göre telaffuzu ve yazımı farklı olabiliyor.

Gelelim Türkçedeki karşılığına

Kelimenin zamanla başkalaşmış hâllerini incelediğimiz zaman Türkçede karşılığını 'burgaz' olarak görüyoruz. Bizim dilimizde de burgaz 'yüksek' anlamına geliyor.

Özetle, bir yerleşim bölgesindeki savunma yapılarını anlatan ‘burg’ ifadesi, zamanla o bölgeyi tanımlayan bir kelime hâline gelmiş.

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