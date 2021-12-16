BBDK'dan Bankalara 'Amacına Aykırı Kredi' Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilerin Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik bir uyarıda bulundu.

Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirerek faizi yüzde 14'e düşürmesiyle kur da hareketlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu gelişmenin üzerine bir açıklamada bulunarak bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için tamilat verildiğini bildirdi.

Ayrıca, tespit edilen aykırılıklar hakkında idari işlemler tesis edileceği de belirtildi. BDDK daha önce de bankaları, bankalarca kredi kullanım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik kontrollerin sık sık yapılması gerektiği konusunda uyarmıştı.

BDDK'nın açıklaması: ''Tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir''

BDDK'dan yapılan açıklamanın tamamında ''Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.