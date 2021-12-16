TCMB, Aralık Ayı Faiz Kararını Resmen Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılındaki son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuç, pek de şaşırtıcı olmadı.

16 Aralık 2021, Türkiye'de tarihe geçen bir gün oldu. Zira bugün kamuoyu ile paylaşılacak iki önemli karar var. Bunlardan birincisi, milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret tutarı. Öte yandan; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) 2021 yılındaki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Şimdiyse bu toplantıdan çıkan karar resmen açıklandı.

TCMB'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, politika faizinin 100 baz puan indirilmesine karar verildi. Bu kararla faiz, yüzde 14'e gerilemiş oldu. Alınan karar, son dönemlerde giderek değer kaybeden Türk lirasının geleceği için hiç olmadığı kadar önemli.

TCMB Başkanı faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı demişti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, birkaç hafta önce yaptığı açıklamalarda faiz indirimi yapabilmek için sınırlı alan kaldığını ifade etmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantı, o sınırlı alanın biraz daha kullanıldığı anlamına geliyor. Yeni ekonomik model kapsamında düşük faiz yöntemi uygulayan hükümetten gelecek açıklamalar merak konusu...

2021 yılının son PPK toplantısı, dolar kurunu da doğrudan etkiledi. Sabah saatlerinde yeni bir rekor kırarak 15'in de üzerine çıkan dolar/TL paritesi, faiz kararının açıklandığı an itibarıyla 15.30'a ulaştı. Bu durum, beraberinde yeni zamlara ve daha yüksek enflasyona sebep olabilir. Alınan kararın Türkiye için nasıl sonuçlar doğuracağını, birkaç gün içerisinde hep birlikte görmüş olacağız...